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Öcalan : Hükümet, 15 Ekim'e kadar yol haritasını açıklamalı

Abdullah Öcalan kandile gönderdiği mektupta, 2'inci aşamının 15 Ekim'e kadar tamamlanmasını istedi

19 Temmuz 2013 23:54

 

Helin Alp

Çözüm sürecinin İkinci aşamasında, demokratik reformlar ve anayasal değişiklerin yapılması için hükümetin adım atması beklenirken Abdullah Öcalan'ın, 2'nci aşamanın 15 Ekim'e kadar tamamlanmasını istediği öğrenildi.

24 Haziran'da İmralı'ya giderek KCK Genel Başkanı Abdullah Öcalan'la görüşen BDP heyeti, adadan döndükten sonra Öcalan'ın bazı mesajlarını kamuoyu ile paylaşmıştı. Öcalan, BDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve Pervin Buldan aracılığı ile çözüm sürecinin ikinci aşamasının başladığını ve sürecin tartışılması gerektiğini belirtmişti.

 

Öcalan, 15 Ekim'i işaret etti

 

Abdullah Öcalan'ın BDP heyetiyle KCK-PKK yönetimine gönderdiği mektupta hükümetin, 15 Ekim'e kadar 2'nci aşamadaki  yol haritasını tamamlayıp, kamuoyu ile paylaşması gerektiğinin söylediği öğrenildi. Mektupta Öcalan'ın Meclis'in tatile girmesine rağmen atılacak adımların devam etmesini istediği ve Çözüm Komisyonu içinde oluşturulacak sekiz alt komisyonun sürece katkı sunacağını belirttiği öğrenildi.

KCK Yürütme Konseyi Üyesi Duran Kalkan'da önceki gün Yeni Özgür Politika Gazetesi'nden Nurdoğan Aydoğan'a verdiği röportajda, Ekim ayının ortasına kadar, 'Öcalan'ın koşullarının değişmesi' ve 'hukuki açıdan Türkiye'de köklü bir demokratik reform yaşanması'gerektiğini söleşide ifade etmişti.

 

 

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