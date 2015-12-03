Öcalan fotoğraflı doğum günü pastası için 5 yıl hapis istemi

Abdullah Öcalan'ın doğum gününde üzerinde resmi bulunan bir pastayla kutlama yaptıkları öne sürülen 1'i üniversite öğrencisi, 2'si pastane çalışanına 5'er yıl hapis istendi.

Birgün’de yer alan habere göre, İmralı'da Abdullah Öcalan'ın doğum gününde üzerinde resmi bulunan bir pastayı yapıp kutlama yaptıkları öne sürülen 1'i üniversite öğrencisi, 2'si pastane çalışanına, ‘Örgüte bilerek, isteyerek, yardım etmek, silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan açılan davaya yarın devam edilecek. Sanık üniversite öğrencisi Zana Zirek'in avukatı İnan Yılmaz, zorlama olsa bile bunun suçu ve suçluyu övme suçuna gireceğini, bunun da her gün siyasetçiler tarafından yapılan eylem olduğunu söyledi.

Dersim'de, 4 Nisan 2015 tarihinde Abdullah Öcalan'ın 66'ncı doğum günü nedeniyle bir pastanede üzerinde Öcalan'ın resmi bulunan bir pastayı hazırlayarak kutlaması yaptıkları öne sürülen üniversite öğrencisi Zana Zirek, pastane çalışanları Engin Ay ile Sinan Tekin hakkında dava açıldı. Cumhuriyet Savcısı tarafından hazırlanan iddianamede, 3 sanığın 'Örgüte bilerek, isteyerek, yardım etme, silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 5'er yıl hapis cezası ile cezalandırılmaları istendi.

“Kutlama için çağrı yapıldı”

İddianamede, 4 Nisan'ın Öcalan'ın doğum günü olması nedeniyle yaklaşık 50 kişilik bir grubun toplandığı, grup bir süre halay çektikten sonra, 'PKK'yi simgelediği öne sürülen' üzerinde sarı, kırmızı ve yeşil renkler bulunan ve üst kısmında Öcalan resmi bulunan doğum günü pastasını keserek, kutlama yaptıkları belirtildi. Bu kutlama için örgüte müzahir sitelerde, çağrı yapıldığının tespit edildiği belirtilen iddianamede, şöyle denildi:

"Yapılan soruşturma kapsamında, bahsi geçen pastanın il merkezinde bulunan bir pastanede yapıldığı, pasta siparişini şüpheli Sinan Tekin'in aldığı, yapanın ise, aynı iş yerinde çalışan şüpheli Engin Ay olduğu, diğer şüpheli Zana Zirek'in ise gruptan para toplayarak, bahsi geçen işyerinden pastayı aldığı, grubun bulunduğu yere götürdüğü, pastanın konulacağı masayı getirdiğini tespit edildi."

Pastane çalışanlarının ifadesi

Savcılıkta ifade veren Sinan Tekin, pastanede çalıştığını, işyeri sahibi olmadığı zaman, sorumlu olduğunu, bu pastanın siparişini aldığını kabul ederek, "3 Nisan 2015 günü biri bayan 3 şahıs üzerinde Öcalan'ın resmi bulunduğu bir pasta yapılmasını istedi. Kabul etmedim. Ertesi gün tekrar pastaneye geldiler ve bu olaydan dolayı zarar görmeyeceğimizi, sadece doğum günü kutlaması yapacaklarını, belirtmeleri üzerine, işyerine zarar gelmesin diye siparişi kabul ettim. Daha önce kepenk kapatmadığımız için işyerimiz ifşa olmuştu, bu sebeple siparişi kabul edip, yapması için ustasına verdim" dedi.

Pastanede çalışan ve pastayı yapan Engin Ay ise ifadesinde, yaklaşık 1 ay pastanede çalıştığını, işletme sahipleri tarafından kendisine Abdullah Öcalan'ın resminin bulunduğu bir kâğıt verilerek, doğum günü pastasının yapmasını istediklerini ileri sürdü. Ay, pastayı tek başına yaptığını, bunun suç oluşturduğunu bilmediğini ve suç işleme kastı bulunmadığını söyledi.

İddianamede, yapılan soruşturma kapsamında şüphelilerin "Terör örgütünün hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte, terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım ettikleri" iddiasıyla cezalandırılma istenildi.

“Siyasetçiler bu eylemi her gün yapıyor, suç değildir”

Tunceli Ağır Ceza Mahkemesinde yarın devam edecek olan yargılamada sanıklardan Zana Zirek'in avukatı İnan Yılmaz, yapılan eylemin bir suç teşkil etmediğini, zorlama olsa bile bunun suçu ve suçluyu övme suçuna girebileceğini ifade ederek, "Sayın Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan başta olmak üzere siyasetçiler her gün Abdullah Öcalan ile ilgili açıklamalar yapmaktadır. Bu suç değildir, suç olarak görülmesi hukuk adına utanç vericidir" diye konuştu.