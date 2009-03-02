Öcalan ezan sesiyle uyanacak

Öcalan’ın bulunduğu İmralı adasına komşu hücrenin yanı sıra 50 kişilik bir cami yapılacak.



Terör örgütü PKK lideri Öcalan'ın ömür boyu hapis cezasını çektiği İmralı Adası'ndaki yalnızlığına son verecek komşu hücre projesinden bir de sürpriz çıktı. Haber Türk gazetesinin haberine göre adaya 50 kişilik bir cami yapılacak. Namazı tiyatro diye niteleyen Öcalan artık 5 vakit ezan sesi dinleyecek.



AİHM savunmasında ‘Namaz tiyatro’ dedi



Abdullah Öcalan'ın. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne (AİHM) açtığı davada gönderdiği, "Sümer Rahip Devletinden Halk Cumhuriyetine Doğru Özgür insan Savunması" adı altında 2 ciltlik bir kitap haline getirilen savunmasında yer verdiği; "Namazın tiyatro olduğu", "Camilerin tiyatro salonlarına dönüştürülmesi gerektiği", "İslam'ın'savaşçı bir din'olduğu ve Kürtleri ezdiği" şeklindeki görüşleri, "Öcalan İslam karşıtı" suçlamalarının kaynağı olmuştu.



Müebbet hapis cezasını yüksek güvenlikli cezaevi haline getirilen İmralı Adası'nda tek başına çeken Abdullah Öcalan'a komşu hücrelerin inşaatı sürerken adada bir de cami yükseliyor.



Plana göre İmralı'ya 1940'lardan kalma binaların restorasyonu ve yeni binalarla birlikte, modern mimari ve minareye sahip 50 kişilik bir de cami yapılıyor.



AİHM savunmasında "Namaz tiyatrodur" diyen Öcalan şimdi 5 vakit ezan dinlemeye alışmak zorunda kalacak. İmralı daki çok gizli projenin yapımını üstlenen ST İnşaat'ın genel müdürü Sabit Çakmak, projenin güvenlikle ilgili bölümünü hazirana kadar yetiştirmeye çalıştıklarını söyledi.



Çakmak, güvenlik önlemleri çerçevesinde tek nüsha olan inşaat projelerinin bile şantiye şefine zimmetle teslim edildiğini, adadan dışarı çıkarılmadığını ve İmralı'da kasaya kilitlendiğini anlattı.



Çakmak, kanalizasyona verilen pis suyu arıtmak için bir tesis kurulduğunu da söyledi.



İçilecek kalitede su



"İçiniz kaldırırsa içebileceğiniz kalitede bir su elde ediliyor. Nereden geldiğini bilmeseniz rahatlıkla içebilirsiniz" diyen Çakmak, suyun ağırlıklı olarak çiçek sulama ve temizlikte kullanılacağını söyledi, öte yandan Öcalan'ın cezasının infaz edildiği İmralı'da bin personelin görev yaptığı bunların dönüşümlü olarak adaya gittiği belirtildi.

