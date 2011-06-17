T24 LogoT24 Logo
Gündem

Öcalan, eylemsizliğin sürmesi çağrısında bulundu

İmralı’da tutuklu bulunan Abdullah Öcalan, Kürt sorununun çözümü sürecinde PKK’ya "eylemsizliğin devamı" çağrısında bulundu.

17 Haziran 2011 03:00

T24 - İmralı’da tutuklu bulunan Abdullah Öcalan, Kürt sorununun çözümü sürecinde PKK’ya "eylemsizliğin devamı" çağrısında bulundu.

Asrın Hukuk Bürosu’ndan yapılan yazılı açıklamada, Öcalan ile avukatlarının 15 Haziran tarihinde görüştüğü ifade edildi. 12 Haziran seçimlerinde alınan sonuçları Öcalan’ın takip ettiği belirtilen açıklamada, Öcalan’ın Emek, Demokrasi ve Özgürlük Bloku, AKP ve CHP’ye Kürt sorununun demokratik çözümünde sorumluluk düştüğüne işaret ettiği belirtilen açıklamada, "Müvekkilimiz, Türkiye’de sorunun demokratik anayasal çözümüne katkı sunacak ciddi veriler olarak görünen bu barışçıl gelişmelerin oluşturacağı iklime bir şans vermek gerektiği kanısındadır. Bu nedenlerle müvekkilimiz, PKK güçleri tarafından demokratik çözümün önünü açmak amacıyla yaklaşık 1 yıla yakındır devam ettirilen eylemsizlik pozisyonunun bu süreçte de sürdürülmesinde yarar gördüğünü belirtmekte ve bu yönde bir çağrıda bulunmaktadır" denildi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hande Yener ve Demet Akalın'ı kabul etti...

Eski AKP kurucusu Şener: Erdoğan’ın mal varlığı Türkiye’nin milli güvenlik...

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24