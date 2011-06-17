Öcalan, eylemsizliğin sürmesi çağrısında bulundu

T24 - İmralı’da tutuklu bulunan Abdullah Öcalan, Kürt sorununun çözümü sürecinde PKK’ya "eylemsizliğin devamı" çağrısında bulundu.



Asrın Hukuk Bürosu’ndan yapılan yazılı açıklamada, Öcalan ile avukatlarının 15 Haziran tarihinde görüştüğü ifade edildi. 12 Haziran seçimlerinde alınan sonuçları Öcalan’ın takip ettiği belirtilen açıklamada, Öcalan’ın Emek, Demokrasi ve Özgürlük Bloku, AKP ve CHP’ye Kürt sorununun demokratik çözümünde sorumluluk düştüğüne işaret ettiği belirtilen açıklamada, "Müvekkilimiz, Türkiye’de sorunun demokratik anayasal çözümüne katkı sunacak ciddi veriler olarak görünen bu barışçıl gelişmelerin oluşturacağı iklime bir şans vermek gerektiği kanısındadır. Bu nedenlerle müvekkilimiz, PKK güçleri tarafından demokratik çözümün önünü açmak amacıyla yaklaşık 1 yıla yakındır devam ettirilen eylemsizlik pozisyonunun bu süreçte de sürdürülmesinde yarar gördüğünü belirtmekte ve bu yönde bir çağrıda bulunmaktadır" denildi.



