Öcalan Ergenekon üyesi mi?

Birinci “Ergenekon” Davası'na bakan mahkeme heyeti, Abdullah Öcalan'ın, iddia olunan “Ergenekon Terör Örgütü” üyesi olup olmadığının Genelkurmay Başkanlığı, MİT ve Emniyet Genel Müdürlüğünden sorulmasını kararlaştırdı.



İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, mahkeme heyeti tarafından alınan 63 maddelik ara kararlar, Mahkeme Başkanı Köksal Şengün tarafından açıklandı.



Buna göre, mahkeme heyeti, tutuklu sanık Mehmet Zekeriya Öztürk'ün talebi doğrultusunda, PKK terör örgütünün MİT tarafından kurulduğu yönündeki iddiaların ve terörist başı Abdullah Öcalan'ın “Ergenekon Terör Örgütü üyesi” olup olmadığının Genelkurmay Başkanlığı, MİT ve Emniyet Genel Müdürlüğünden ayrı ayrı sorulmasını kararlaştırdı.



Öcalan'la ilgili dava dosyasının, tetkik ve iade edilmek üzere Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nden istenmesini karara bağlayan mahkeme heyeti, duruşmayı yarın saat 09.30'a erteledi.



JİTEM sorulacak



Mahkeme, dosya kapsamındaki JİTEM anlatımları ve belgeler dikkate alınarak, ilgili kurumlardan JİTEM'in var olup olmadığının ve zaman içerisinde Asayiş Komutanlığı Karargah Bölüğü, İstihbarat Değerlendirme Merkezi gibi isimler alıp almadığının sorulmasına karar verdi. Ayrıca bu birimlerin başkanlarının isimlerinin de sorulmasına karar veren mahkeme, Ümit Oğuztan'dan ele geçen belgedeki hususların doğru olup olmadığının, şehit Orgenaral Eşref Bitlis'in jandarma istihbarat birimlerinden birinin lağvedilip edilmesi yönünde bir talimatı olup olmadığının, bu konuda Eşref Bitlis tarafından bir soruşturma açılıp açılmadığının sorulmasına karar verdi.



3 tahliye



Bu arada tutuklu sanıklar Erol Ölmez, Kahraman Şahin ve Ümit Oğuztan'ın tahliyesine karar verildi.



İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, Mahkeme Heyeti Başkanı Köksal Şengün, verilen aranın ardından, 5 ve 8 Ekim tarihlerindeki duruşmalarda yapılan taleplere ilişkin aldıkları kararları açıkladı.



Başkan Şengün, dosya kapsamı, tutuklulukta geçirilen süre, delil durumu dikkate alınarak sanıklardan Erol Ölmez, Kahraman Şahin ve Ümit Oğuztan'ın tahliyelerine karar verdiklerini belirtti.



Şengün, bu sanıklar hakkında yurt dışı çıkış yasağı konulduğunu bildirdi.