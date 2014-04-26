T24 LogoT24 Logo
Gündem

'Dönem karakter değiştiriyor; her an derinlikli çözüm de, çatışma ihtimali de devrede'

Öcalan: Eğer siyasi iktidar silahlı güçlerin topluma dönüş yapmasını istiyorsa gereken yasal çalışmaları hızla hayata geçirmek zorundadır

26 Nisan 2014 22:53

Abdullah Öcalan, çözüm sürecinde gelinen noktaya ilişkin, "Dönem karakter değiştiriyor. Her an derinlikli çözüm imkanları da, çatışma olasılıkları da devrededir. Özellikle hükümetin atacağı adımlar çatışma olasılığını ortadan kaldırıracağı gibi çözümü de yeni formatta derinleştirerek geliştirebilir" dedi.

BDP Milletvekilleri İdris Baluken, Pervin Buldan ve Sırrı Süreyya Önder İmralı Adası'na giderek Abdullah Öcalan ile görüştü. Yaklaşık 3 saat sürdüğü belirtilen görüşmenin ardından İmralı Adası'ndan dönen BDP Heyeti, Abdullah Öcalan'ın çözüm süreci ile ilgili mesajını paylaştı. Bütün emekçilerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutlayan Öcalan'ın, o güne yönelik kapsamlı bir mektup yazdığı aktarılan açıklamada, bu mektubun 1 Mayıs'tan önce emekçilere iletileceği vurgulandı. Açıklamada, Öcalan'ın sürece ilişkin şu değerlendirmelerine de yer verildi: "Dönem karakter değiştiriyor. Her an derinlikli çözüm imkanları da çatışma olasılıkları da devrededir. Özellikle hükümetin atacağı adımlar çatışma olasılığını ortadan kaldıracağı gibi çözümü de yeni formatta derinleştirerek geliştirebilir. Çok zorlanmama rağmen süreci bugüne taşımaktan pişman değilim.

Öcalan'ın çözüm süreci ile ilgili mesajı şöyle:

“Dönem karakter değiştiriyor. Her an derinlikli çözüm imkanları da, çatışma olasılıkları da devrededir. Özellikle Hükümetin atacağı adımlar çatışma olasılığını ortadan kaldıracağı gibi çözümü de yeni formatta derinleştirerek geliştirebilir. Çok zorlanmama rağmen süreci bugüne taşımaktan pişman değilim. Hatta çok önemli buluyorum. Süreç Türkiye’nin derinlikli, dışa açılımcı, demokratik hamlesine en önemli katkıyı sunacak bir yetkinliktedir. Tüm tarafları bu temelde üzerlerine düşeni yapmaya davet ediyorum. Eğer siyasi iktidar silahlı güçlerin topluma dönüş yapmasını istiyorsa gereken yasal çalışmaları hızla hayata geçirmek zorundadır. Dönüş yasası dahil olmak üzere tüm yasal düzenlemelerin bir an önce yapılması tarihi önemdedir.”

ETİKETLER

öcalanpkkçözüm sürecibarışi dönem karakter değiştiriyorsilahlanmayasaakpak partihükümetçatışmaolasılık

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Jülide Kural ve Ömer Şahin, Selahattin Demirtaş'ın 'Devran'ını sahneye taşıyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İran, Irak'taki ABD üslerini vurdu...

Çiğdem Toker, Kanal İstanbul güzergâhında en büyük araziye sahip üç...

Gökçek, daire başkanlarının odalarını Hint Okyanusu Adaları'na özgü bitkilerle süslemek...

Sırrı Süreyya Önder: Cezaevinde gittiğim doktor, 'Ya sizi seviyoruz ama...

ABD Başkanı Trump'tan İran'a ılımlı mesaj: İran'ın doğal düşmanı IŞİD'i...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24