'Dönem karakter değiştiriyor; her an derinlikli çözüm de, çatışma ihtimali de devrede'

BDP Milletvekilleri İdris Baluken, Pervin Buldan ve Sırrı Süreyya Önder İmralı Adası'na giderek Abdullah Öcalan ile görüştü. Yaklaşık 3 saat sürdüğü belirtilen görüşmenin ardından İmralı Adası'ndan dönen BDP Heyeti, Abdullah Öcalan'ın çözüm süreci ile ilgili mesajını paylaştı. Bütün emekçilerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutlayan Öcalan'ın, o güne yönelik kapsamlı bir mektup yazdığı aktarılan açıklamada, bu mektubun 1 Mayıs'tan önce emekçilere iletileceği vurgulandı. Açıklamada, Öcalan'ın sürece ilişkin şu değerlendirmelerine de yer verildi: "Dönem karakter değiştiriyor. Her an derinlikli çözüm imkanları da çatışma olasılıkları da devrededir. Özellikle hükümetin atacağı adımlar çatışma olasılığını ortadan kaldıracağı gibi çözümü de yeni formatta derinleştirerek geliştirebilir. Çok zorlanmama rağmen süreci bugüne taşımaktan pişman değilim.

“Dönem karakter değiştiriyor. Her an derinlikli çözüm imkanları da, çatışma olasılıkları da devrededir. Özellikle Hükümetin atacağı adımlar çatışma olasılığını ortadan kaldıracağı gibi çözümü de yeni formatta derinleştirerek geliştirebilir. Çok zorlanmama rağmen süreci bugüne taşımaktan pişman değilim. Hatta çok önemli buluyorum. Süreç Türkiye’nin derinlikli, dışa açılımcı, demokratik hamlesine en önemli katkıyı sunacak bir yetkinliktedir. Tüm tarafları bu temelde üzerlerine düşeni yapmaya davet ediyorum. Eğer siyasi iktidar silahlı güçlerin topluma dönüş yapmasını istiyorsa gereken yasal çalışmaları hızla hayata geçirmek zorundadır. Dönüş yasası dahil olmak üzere tüm yasal düzenlemelerin bir an önce yapılması tarihi önemdedir.”