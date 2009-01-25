Öcalan derlemelerine 5 yıl hapis cezası istendi

Abdullah Öcalan’ın geçmiş tarihlerde yaptığı konuşmalarının derlendiği "Kültür-Sanat Devrimi Üzerine" aldı kitabı basan Aram Yayıncılık Şirketinin sahibi Bedri Adanır hakkında 5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.



Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, kitapta terör örgütü elebaşından "Başkan", örgüt üyelerinden ise "gerilla" ve "şehit" diye bahsedildiği kaydedildi. İddianamede, kitabın eser sahibinin tespit edilememesi nedeniyle 5187 sayılı Basın Kanunu’nun "Cezai Sorumluluk" başlıklı 11/4. maddesinde yer alan "Süresiz yayınlarda eser sahibinin belli olmaması durumunda basımcı sorumlu olur" hükmü uyarınca Aram Yayıncılık Şirketi sahibi Adanır hakkında soruşturma başlatıldığı belirtildi.



Sanık savunmasına da yer verilen iddianamede, Adanır’ın kitabın, Öcalan’ın geçmiş tarihlerdeki konuşmalarının derlemesi niteliğinde olduğunu, bu derlemeyi de yurt dışından Cevat Aktaş’ın yaptığını ve basımı için kendisine gönderdiğini belirtiği kaydedildi.



5 yıl hapis cezası istemi



İstanbul’da 1000 adet bastırdıkları kitabın isminin altında yer alan "Abdullah Öcalan" yazısı nedeniyle bandrol alamadıklarını, satışa sunamadıkları kitapları imha ettiklerini anlatan Adanır, ifadesinde, kitabın ön kapağında kitap ismi altında Öcalan’ın ismine yer verilmesinin de kitabı cazip hale getirmek düşüncesiyle yapıldığını savundu.



Kitapta basın yoluyla terör örgütünün propagandasının yapıldığı bildirilen iddianamede, yayın şirketi sahibi hakkında Terörle Mücadele Kanunu’nun (TMK) "Terör örgütünün propagandasını yapmak" suçunu içeren 7/2. maddesi uyarınca 5 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istendi. (AA)

