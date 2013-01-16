'Öcalan cezaevinden memnun, kardeşinden şikayetçi'

Bursa 2 nolu Cezaevleri İzleme Kurulu tarafından yapılan rutin inceleme doğrultusunda oluşturulan 4 kişilik heyet Abdullah Öcalan'ı ile hücresinde yarım saat görüştü. Heyet, Öcalan'ın cezaevi koşullları ile bir sıkıntısı olmadığını, yemeklerin fazla bile geldiğini söylediğini aktardı.

Sabah gazetesinin haberine göre, Abdullah Öcalan, Cezaevi İzleme Kurulu'na, "Cezaevi koşullarından memnunum, yemekler çok bile veriliyor" dedi. Öcalan, Kürt sorununun çözüm sürecine ilişkin görüşlerini sağlıklı anlatamamaktan, kardeşi Mehmet Öcalan'ın anlattıklarını eksik aktarmasından şikâyet etti.

Bursa Vergi Dairesi Başkanı İsmail Saydam başkanlığındaki 2 No'lu İzleme Kurulu üyeleri, Öcalan'ın odasında yaklaşık yarım saat kaldı. Görüşmede Öcalan Kürt sorununun çözümüne ilişkin görüşlerini aktarmak istedi. Kurul üyeleri Öcalan'a, "Biz tamamen cezaevi koşulları ile ilgili bir kuruluz ve burada sivil gözlemci olarak bulunuyoruz" uyarısını yaptı. Öcalan ise "Sürece ilişkin görüşlerimi sağlıklı anlatamıyorum. Mehmet anlattıklarımı eksik aktarıyor. Burada doğru kişilerle görüşmek istiyorum. Görüşlerimin doğru ve eksiksiz aktarılmasını istiyorum" dedi. Kurul üyelerinin, "sağlık", "yemek", "barınma" gibi konulardaki sorularına karşılık Öcalan, "Cezaevi koşullardan herhangi bir şikâyetinin olmadığını" söyledi. "Yemekler nasıl?" sorusuna Öcalan "Çok yemek yiyemiyorum. Zaten midem rahatsız. Verilen yemekler çok bile geliyor, tüketemiyorum" yanıtı verdi. Öcalan'a öğle yemeğinde çorba, tavuk, pilav, salata ve tatlı verildi.

Öcalan'ın televizyonunun da çalışır durumda olduğunu tespit eden kurul raporunu TBMM Başkanlığı ve Adalet Bakanlığı'na iletecek. Avrupa İşkencenin ve İnsanlık Dışı Muamelenin Önlenmesi Komitesi'nin de (CPT) bugün İmralı'ya gitmesi bekleniyor.