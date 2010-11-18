Öcalan: Çevik Bir ile havalandırmada görüştük

T24- PKK lideri Abdullah Öcalan, 1999'da kendisine "Nasıl dağa çıkardıysan öyle indireceksin" diyen Eski Genelkurmay İkinci Başkanı emekli Orgeneral Çevik Bir ile görüşmesini anlattı.



Eski Genelkurmay İkinci Başkanı emekli Orgeneral Çevik Bir’le, 1999’da İmralı’da görüştüğünü söyleyen terörist Abdullah Öcalan, avukatlarına görüşmenin İmralı’daki hücresinin havalandırmasında gerçekleştiğini anlattı. Öcalan, Bir’le görüşmesinde ismini vermemiş ve “Bir generalle görüştüm” demişti. Görüşme sonrası, Öcalan’ın talimatıyla örgüt silahlı güçlerini Kuzey Irak’a çekti.

Öcalan, İmralı’da görüştüğü avukatlarına önce, “Devlet yetkilileri ile görüşüyorum” dedi; ardından “Diyalogdan müzakere aşamasına geçiş var” açıklaması yaptı. Örgütü seçimler sonrasına kadar eylemsizlik konumuna sokan Öcalan’ın geçtiğimiz hafta avukatları ile yaptığı görüşmede, Çevik Bir’le görüştüğünü söylemesi dikkati çekti.

Milliyet’in edindiği bilgilere göre Öcalan’la Bir arasındaki görüşme İmralı’ya geldikten sonra, yargılama aşamasında gerçekleşti. İmralı’ya giden Bir, Öcalan’ı havalandırmada bir süre izledikten sonra, kapıyı açıp yanına gitti ve sert bir üslupla hitap etti.

Öcalan Bir’e, “Gelin, bu sorunu çözelim, artık ölümleri durduralım” deyince Bir, “Nasıl dağa çıkardıysan öyle indireceksin” karşılığını verdi. Öcalan’ın avukatları ile yaptığı görüşmede Bir’le ilgili olarak, “Bir yanda Karadayı (Genelkurmay Başkanı İsmail Hakkı Karadayı) öte yanda Çevik Bir, orduda bir ikilik söz konusuymuş. Ben de, ‘Meseleye ciddi yaklaşmak lazım, öyle basit değil, yardım edin birlikte çözelim’ dedim” ifadelerini kullandı.

Öcalan, Bir’le görüşmesini avukatlarına önce “Bir generalle görüştüm” diye açıkladı. 2002’deki görüşmede ise o generalin Çevik Bir olduğunu açıkladı. Öcalan, Bir’in ellerini arkasına bağlayarak konuştuğunu belirterek, tehditkar bir üslup kullandığını da söyledi. Öcalan, görüşmeyi avukatlarına, “Tabii burada yarı tehdit de vardı, tehdit olabilir de olmayabilir de. Önemli olan bir gerçeği tespit etmesiydi” diye anlattı.



Bir yalanlamıştı







Öcalan’ın daha önce kendisi ile ilgili benzer iddialarda bulunması üzerine açıklama yapan Bir, “Ordu komutanı olarak İmralı’daki hazırlıkları gittik gördük. Ama Öcalan’la böyle bir konuşmam olmadı. Bundan iki-üç sene önceki bir konuşmasında da, ‘Ben Çevik Paşa ile görüşmemiştim’ demişti aynı kişi. Arşivlerde bu şekilde bir ifadesi var” diye konuşmuştu.



Tatil nedeniyle görüş yok







Bu arada Öcalan’la bayram görüşmesi yapmak isteyen avukatları ve ailesinin isteği Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı reddedildi. Savcılık ret gerekçesini, 5271 Sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkındaki Kanun’un 59/2 maddesine dayandırırken, “Talepte bulunduğunuz günün resmi bayram tatili olması ve gemi faaliyeti yapılmayacak olması sebebiyle müvekkilleriniz ile 17 Kasım 2010 tarihinde görüşme yapma talebiniz uygun görülmemiştir” denildi.