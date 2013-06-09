Öcalan: Biz elimizden geleni yaptık, şimdi sıra devlette, üzerine düşeni yapmalı

Helin Alp / Ankara

BDP heyetinin, Cuma günü İmralı’ya giderek Abdullah Öcalan’la yaptığı yaklaşık 2,5 saat süren görüşmesinde Öcalan’ın “Devletle görüşmelerimiz devam ediyor, kaygı duyulacak bir şey yok. Biz üzerimize düşeni yaptık, yapacağız. Çekilme ile birlikte hükümetin de üstüne düşeni yapması gerekiyor. Şimdi sıra devlette” dediği öğrenildi.

Kaynaklar, Öcalan’ın, Gezi Parkı eylemlerini barış süreci ile birlikte değerlendirdiğini belirtilirken, eylemleri bir öfke patlaması olarak nitelendirirken gelişmeleri Paris suikastları ve MİT Müsteşarı Hakan Fidan’a açılan soruşturmayla birlikte ele aldığı öğrenildi.

PKK’nın geri çekilmesi devam ederken, çözüm ve barış sürecinin ikinci aşamasına da geçildi. Demokratik adımların atılması ve yeni anayasa süreci olarak bilinen bu aşamada hükümetin yeni adımlar atması beklenirken, BDP de İmralı’ya giderek Abdullah Öcalan’la 6’ncı defa görüştü.

BDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve Grup Başkan Vekili Pervin Buldan’dan oluşan BDP heyeti Cuma günü saat 13.00 sularında İstanbul’dan hareket ederek İmralı’ya gitti.

Demirtaş ve Buldan’ın adaya hareketinden önce MİT yetkililerinin de Abdullah Öcalan’la görüştüğü öğrenildi.

MİT de masadaydı

Cuma günü İmralı’ya arka arkaya iki heyetin gittiği öğrenildi. Abdullah Öcalan ilk olarak sabah saatlerinde MİT yetkilileriyle bir görüşme gerçekleştirdi. Öcalan ile MİT yetkililerinin son siyasi gelişmeleri ve ikinci aşamadaki süreci değerlendirdiği belirtildi.

Adada MİT yetkilileri ile Öcalan’ın görüşmesi devam ederken, BDP heyeti de İstanbul’dan adaya geçmek için hareket etti.

Demirtaş ile Buldan’ın Öcalan’la yaptığı yaklaşık 2,5 saat süren görüşmelere MİT yetkilileri de katıldı. Görüşmenin detaylarına T24 ulaştı.

T24’ün aldığı bilgiye göre, Öcalan’ın bu görüşmede “Devletle görüşmelerimiz devam ediyor, kaygı duyulacak bir şey yok. Biz üzerimize düşeni yaptık, yapacağız. Çekilme ile birlikte hükümetin de üstüne düşeni yapması gerekiyor. Şimdi sıra devlette” dediği öğrenildi.

'İki aydır neden gelmediniz?'

Kaynaklar görüşmede Öcalan’ın en son 14 Nisan’da adaya gelen BDP heyetine iki aydır İmralı’ya “neden gelinmediğini” sordu. Öcalan’ın BDP’lilere “kendisi ile yapılacak görüşmelerin gecikmesinin kabul edilemez olduğunu” söylediği belirtildi. Bunun üzerine hem MİT yetkililerinin hem de BDP'nin geri çekilme süreci, Başbakanın ABD ziyareti ve Kandil ile yapılan görüşmeler nedeniyle gecikmenin yaşandığını belirttikleri öğrenildi.

Görüşmede, Öcalan'ın PKK’nın sınır dışına çekilme süreci, Kandil ve Avrupa’nın son iki aydır yaşanan gelişmelere ilişkin değerlendirmeleri, Öcalan’ın daha önce yapılmasını istediği 'Demokrasi ve Barış kongresi' ileilgili bilgi aldığı belirtiliyor. Görülmelerde ayrıca son Gezi Parkı olaylarının da değerlendirildiği de öğrenildi.

Öcalan’dan avukatlarıyla görüşme talebi

Öcalan, görüşmede BDP’lilere avukatlarıyla görüşmek istediğini de iletti. 27 Temmuz 2011’den bu yana avukatlarıyla görüşemeyen Abdullah Öcalan’ın hem AİHM davaları, hem de yazdığı kitapla ilgili gerekli yasal prosedür hakkında görüşme talebi için harekete geçilmesini istedi.

‘Karakollar kabul edilemez’

Öcalan BDP heyetiyle PKK’nın sınır dışına çekilme sürecini de değerlendirdi. Bu sürecin sorunsuz gerçekleşmesi gerektiğini söyleyen Öcalan’ın sınır boylarında yapılan karakolların ve açılan yeni korucu kadrolarının kabul edilemeyeceğini söyledi.

Gezi Parkı eylemleri ile barış süreci bağlantısı

Kaynaklar Öcalan’ın Gezi Parkı eylemlerini barış süreci ile birlikte de değerlendirdiğini belirtti. Görüşmede Öcalan’ın eylemleri Paris suikastları ve MİT Müsteşarı Hakan Fidan’a açılan soruşturmayla da ele aldığı öğrenildi.

‘Gezi Parkı, öfkenin dışa vurumu’

Öcalan’ın basından takip ettiği Gezi Parkı eylemleri ilgili de BDP heyetinden bilgi aldı. Kaynaklar Öcalan’ın park eylemleriyle ilgili “bir öfkenin dışarı vurması” olarak değerlendirme yaptığını ve bunun "yeni bir siyasi kırılmaya yol açtığını" söylediğini belirttiler. Öcalan'ın, BDP'lilere Gezi Parkı eylemlerinde ortaya çıkan demokratik taleplerin desteklenmesi gerektiğini ancak dikkatli olunması gerektiğini söylediği öğrenildi. Gezi Parkı eylemcileri arasında farklı grupların, farklı yerlerde harekete geçebileceğine vurgu yapan Öcalan'ın, BDP’lilere Ergenekon ve ulusalcılara bu noktada fırsat verilmemesini ve Kürtlerin bu gruplara mesafeli olması gerektiğini de söylediği belirtildi.

'Sırrı Süreyya Önder nerede?'

BDP’li Sırrı Süreyya Önder’in heyette yer almaması da gündeme geldi. Öcalan'ın Sırrı Süreyya Önder'in neden gelmediğini sorması üzerine BDP heyetinin Gezi Parkı eylemlerinde aktif rol alan Sırrı Süreyya Önder’in “hükümet tarafından listeden çıkarıldığını, daha öncede 4 görüşmede bulunduğunu, Kandil’deki görüşmelere katıldığını” belirterek bunun kabul edilemez olduğunu belirtikleri öğrenildi. Öcalan’ın bunun üzerine sinirlenerek MİT yetkilileriyle konuşacağım. Bu kabul edilemez” diye tepki gösterdiği belirtildi.