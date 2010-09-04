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Öcalan: Benimle artık siviller görüşüyor

Abdullah Öcalan, İmralı’da kendisiyle görüşen heyetle ilgili tartışmalara “Benimle siviller görüşüyor” sözleriyle katılarak hükümeti işaret etti.

04 Eylül 2010 03:00

T24 - Terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan, İmralı’da kendisiyle görüşen heyetle ilgili tartışmalara “Benimle siviller görüşüyor” sözleriyle katılarak hükümeti işaret etti.


Öcalan’ın avukatlarıyla çarşamba günü yaptığı görüşmenin ayrıntıları, Fırat Haber Ajansı’nda (ANF) yayımlandı.


Öcalan, “Benimle görüşen heyet, sivil kişilerden oluşuyor. İlk dönemler benimle görüşenler askeri heyetti, şimdiki heyet sivil bir heyet. Bilemiyorum hükümetin son açıklamalarına bakılırsa aniden kesilebilir de. Önümüzdeki bu son iki hafta oldukça önemli. Referandum sonrası 12-20 Eylül arası bazı şeyler daha çok netleşir. Ben de halkımıza bu tarihe kadar bekleyin diyeceğim. Eğer bu tarihe kadar bir gelişme olmazsa ben sorumluluk almayacağım. Ve KCK alacağı kararlara göre kendi sorumluluğunu üstlenmelidir” dedi.


Hem PKK’nin hem devletin kendisine yüklenmesinden yakınan Öcalan, “Gelişme olursa rolümü oynarım ama Başbakan Erdoğan’ın son dönemdeki çıkışlarına baktığımda hayrete düşüyorum, Kılıçdaroğlu’ndan bile geri konuşuyor. Bir taraftan görüşüyorlar, diğer taraftan niye böyle yapıyorlar, milliyetçiliği körüklüyorlar?” diye konuştu. Öcalan “Boykot daha aktifleştirilmeli ve derinleştirilmelidir” dedi.

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