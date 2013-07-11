Öcalan: Ben ölürsem süreç ne olacak?

BDP Eşbaşkanı Selahattin Demirtaş, kendilerine göre çözüm sürecinin ikinci aşamasının başladığını belirterek, PKK’lı grupların büyük bölümünün Türkiye’yi terkettiğini söyledi. Demirtaş, Abdullah Öcalan'ın "Ben ölürsem süreç ne olacak? Sağlığımla ilgili kaygılarım var" dediğini aktardı.

İmralı’da Abdullah Öcalan’la yaptıkları görüşmeden bir detay aktaran Demirtaş, Öcalan’ın, “Sürecin merkezinde ben varım, çağrıyı ben yaptım, ben başlattım. Bu süreç selamete ulaşmadan benim burada çat diye kalbim durursa süreç ne olacak?” diye sorduğunu söyledi.

Namık Durukan'ın Milliyet'teki haberine göre, süreci, TBMM’deki makamında bir grup gazeteciye değerlendiren Demirtaş, örgütün çekilmesine yönelik tartışmalara açıklık getirdi. Demirtaş’ın açıklamalarındaki satır başları şöyle:



'İkinci aşama başladı'



"Bizce ikinci aşama başladı. Bu bir tartışma süreci. İkinci aşamanın başlangıcı zaten tartışma sürecidir. Pat diye reformlar yapılmayabilir. Şimdi tartışılıyor, görüşülüyor. Biz görüşüyoruz, hükümet kendi çalışmalarını, hazırlıklarını yapıyor. Bir yandan geri çekilme de sürüyor. Bunun takvimini kimse veremiyor. Yüzde yüz dediğimiz; tam yüzde yüz çekilme haftaya da bitebilir, 15 gün sonra da bitebilir. Biz bilmiyoruz, ne kadar sürer. PKK’nın da bunu tam olarak hesaplayabildiğini düşünmüyorum, ama tamamı şu an hareket halinde. Bütün gruplar belli bir sistematik dahlinde çekiliyor. Hangi grup coğrafik şartlardan nasıl etkilenecek, belli bir program yapıyorlar, hepsi aynı anda çekilmiyorlar ki. Biri gelip diğer gruba katılıyor, öbür grup kalıyor birkaç gün, lojistiğini sağlıyor. Günlerce yürüyorlar. Ama onlar ne kadar planlanmış bilmiyorum. şu tarih, yüzde yüz kesin çıkış tamamlanır diyemiyorum. PKK’dan öyle bir şey almadık. Ama çok büyük oranda kendilerinin çıkış yaptığını söylüyorlar."



'Çat diye ölürsem süreç ne olacak?'



"'Sürecin merkezinde ben varım, çağrıyı ben yaptım, ben başlattım. Bu süreç selamete ulaşmadan benim burda çat diye kalbim dursa süreç ne olacak?' diye kendisi soruyordu. Bazen diyordu 'Bu soruyu kendime soruyorum, dolayısıyla sağlığımla ilgili dile getirdiğim şeyler, benim kişisel kaygılarım değil, doğru anlaşılsın. Hükümete de mesaj verirken hep böyle veriyorum' dedi."