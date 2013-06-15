Öcalan: Barış süreci devam edecekse İmralı'daki koşullarım iyileştirilmeli

Abdullah Öcalan’ın BDP Heyeti'nden yapılmasını istediği “Çözüm konferansları”nın ikincisi Diyarbakır’da “Kuzey Kürdistan Birlik ve Çözüm Konferansı” adı altında toplandı.

DTK’nın düzenlediği konferansa Kürt orijinli siyasi parti ve sivil toplum örgütlerinin katılıyor. Bu amaca genel olarak ulaşılsa da iki fire de verildi: Hak Par ve Hüda Par konferansa katılmadı.

Konferansın başlangıcında Abdullah Öcalan'ın son İmralı heyetiyle ilettiği mesaj okundu. Öcalan mesajında temel olarak barış sürecinin ilerleyişinin devlet tarafından olumlu karşılanması söz konusu ise kendisinin cezaevindeki koşullarının da düzeltilmesi gerektiğini belirtti.

Kimler katılıyor, neler konuşulacak?

Barış süreci ile başlatılan konferansların ilki Ankara’da “Demokrasi ve Barış Konferansı” adıyla yapıldı.

Diyarbakır’da bugün başlayan ve iki gün sürecek konferansı DTK düzenledi.

Erbil’de yapılması planlanan Kürt konferansının hazırlığı niteliğindeki konferansa siyasi parti, örgüt, grup ve dini oluğumlar ile DTK, DDKD, KADEP, ÖSP, BDP, DÖKH, Azadi İnisiyatifi, Mezopotamya Aleviler Birliği, Ermeni Vakfı, Nubihar Derneği, Öze Dönüş Platformu, Ezdi Federasyonu, İslam Konferansı Koordinasyonu, Gençlik Bileşenleri, Barış Anneleri, Meya-Der ve Tuhad-Fed ile kanaat ve dini önderler katılıyor.

Çözüm sürecinde ikinci aşamaya geçmeden önce gerçekleştirilen konferans, tüm Kürtleri temsil eden bir platform olarak ele alınacak.

Konferansta, Kürtlerin 'demokratik çözüm perspektifi' masaya yatırılacak.

“Kürt tarafı nasıl bir çözüm istiyor, amacı nedir, anayasal düzeyde nasıl bir değişimi istemektedir” gibi konular tartışılacak.

Sonuç bildirgesi ise Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve Abdullah Öcalan’a gönderilecek.