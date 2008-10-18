'Öcalan' bahanesiyle tahrik

Diyarbakır ve Hakkâri’de ‘Abdullah Öcalan’a cezaevinde şiddet uygulanıyor’ iddiaları nedeniyle yapılan eylemlere polis müdahale etti. Çok sayıda gözaltı varAbdullah Öcalan’a yönelik hukuk dışı uygulama iddiaları Hakkâri ve Diyarbakır’ı karıştırdı. Basın açıklamalarının ardından yapılan yürüyüşlere polis müdahale etti. Çok sayıda gözaltı var.Hakkâri’nin Yüksekova ilçesinde Abdullah Öcalan’a ‘cezaevinde yapılan hukuk dışı uygulamaların’ protesto edildiği basın açıklamasının ardından ateş yakıp, caddede barikat kuran gruba, polis müdahale etti. Olaylarda çok sayıda kişinin gözaltına alındığı bildirildi.Alınan bilgiye göre, Abdullah Öcalan’a cezaevinde işkence yapıldığı iddiasıyla Cengiz Topel Caddesi’nde toplanan Demokratik Toplum Partisi’ne (DTP) üye bir grup, basın açıklaması yaptı. Açıklamanın ardından polisin uyarısına rağmen dağılmayan grup, caddede ateş yakıp, barikat kurdu.PKK ve Öcalan lehine slogan atarak, caddeyi trafiğe kapatmak isteyen gruba, polis biber gazı ve tazyikli suyla müdahale etti. Çok sayıda kişinin gözaltına alındığı olaylarda, ara sokaklara dağılan grup, eylemlerine devam ediyor. Jandarma komutanlığında görevli askerlerin de takviye olarak gönderildiği ilçede, sabah saatlerinden itibaren birçok esnaf iş yerini açmadı.Demokratik Toplum Partisi (DTP) Diyarbakır İl Başkanlığı'nca düzenlenen yürüyüşün ardından polise taş atılması üzerine, gruba müdahalede bulunuldu. Bu sırada bazı göstericiler gözaltına alındı.Bağlar ilçesindeki DTP il binası önünde toplanan ve aralarında DTP Diyarbakır milletvekilleri Aysel Tuğluk, Gültan Kışanak, Batman Milletvekili Ayla Akat ve Mardin Milletvekili Emine Ayna ile Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Baydemir’in de bulunduğu grup, Koşuyolu Caddesi’ne doğru yürümek istedi.Polisin ilk başta müsaade etmemesi üzerine partililerin polisle yaptığı görüşmede izin verilmesinin ardından yapıldı. Fatih Lisesi önüne kadar yürüyen grup adına DTP Diyarbakır İl Başkanı Necdet Atalay, burada hazırlanan basın açıklamasını okudu.Son birkaç yıldır elebaşı Abdullah Öcalan’ın sistematik şekilde hukuk dışı uygulamalara maruz kaldığını öne süren Atalay, "Bu saldırı ile Türk-Kürt çatışması yaratılmak istenmektedir. Bu doğrultuda Başbakanlık olaya müdahale edip toplumu rahatlatmaya dönük açıklama yapmalıdır" dedi.Atalay’ın, konuşmaların ardından gruba sessizce dağılmaları yönünde telkinlerde bulunmasına rağmen, grubun önünde bulunan ve çoğunluğunu çocukların oluştuğu kalabalık polise taş atmaya başladı.Bunun üzerine polis biber gazı kullanarak müdahalede bulundu. Bağlar ilçesi ara sokaklarına giren gruplarla polisler arasında yer yer kovalamaca yaşandı. Olaylara karışan bazı kişiler gözaltına alındı.