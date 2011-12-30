Öcalan avukat görüşmelerini kaybedebilir

T24 -

Hükümet yeni yıla iki önemli değişiklikle girmeyi planlıyor. AKP İstanbul Milletvekili Mehmet Doğan Kubat, tutuklu ve hükümlülerin durumlarıyla ilgili bir teklif verdi. Tekliften ilk bakışta en çok etkilenmesi beklenen iki kişi var: Abdullah Öcalan ve Mehmet HaberalTeklifin Abdullah Öcalan'ı ilgilendiren kısmı, avukatlarıyla yaptığı görüşmeler. Çünkü teklife göre, bir tutuklu veya hükümlünün avukatları aracılığıyla bir suç örgütünü yönlendirdiği tespit edilirse 6 ay süresince onlarla görüşmesine izin verilmeyecek.Teklifin Mehmet Haberal'ı etkilemesi beklenen bölümü ise tutuklu ve hükümlülere hayati hastalığı olan yakınlarını ziyaret edebilme olanağı sağlaması.Ergenekon tutuklusu CHP Milletvekili Mehmet Haberal'ın, hasta annesini ziyaret edebilmesinin yolunu açacak yasa teklifi, bugün Meclis'e sunuldu.Başbakan Erdoğan'a geçirdiği ameliyat sonrası geçmiş olsun ziyaretinde bulunan CHP'nin eski lideri Deniz Baykal, görüşmede konuyu gündeme getirmiş, Erdoğan da, Adalet Bakanı Ergin'den konunun araştırılmasını istemişti.