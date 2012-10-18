Ocak'tan itibaren 1.9 milyon emekli 339 liraya kadar zam alacak!

2.1 milyon emeklinin dosyası güncellendi. 2000'den önce emekli olan 1.9 milyon emekli, Ocak ayından itibaren intibak kapsamında 10 ila 339 lira zam alacak.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), 2000'den önce emekli olanların aylıklarının yeniden hesaplanmasını öngören intibak düzenlemesi kapsamında, emeklilerin dosyalarında bulunan bilgilerin bilgisayar ortamına aktarılarak güncellemede sona geldi.

Emekli aylıklarına 10-339 lira arasında zam

İntibak düzenlemesi kapsamında, 2000'den önce emekli olanların aylıklarında yapılacak güncelleme yaklaşık 1,9 milyon kişiyi etkileyecek. 2000'den önce emekli olanlar, Ocak ayından itibaren, intibak kapsamında 10 ila 339 lira zam alacak. Bu kapsamda, 3 bin 600 gün prim ödeyen ve en yüksek göstergeden emekli olan bir emekliye 118 lira zam verilecek. 5 bin gün prim ödeyen ve en üst göstergeden emekli olan emekliye ise 149 lira zam yapılacak. 6 bin gün prim ödeyen ve en üst göstergeden emekli olan emeklinin aylığına 174 lira, en üst göstergeden emekli olan 7 bin 400 gün çalışan emeklinin aylığına ise 212 lira zam yapılacak. 9 bin gün prim ödeyen ve en üst göstergeden emekli olan emekli 247 lira, bu gösterge ve prim gününün üzerinden emekli olanlara ise 339 liraya kadar zam alacak.