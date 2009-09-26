Ocakta görüşelim

Galatasaray 3 yıllık daha anlaşma yapmak istediği Rijkaard ocak ayına kadar süre istedi. Teklife çok mutlu olan Hollandalı teknik adam yönetime, "Ocak'a kadar bekleyelim. Zamanı gelince oturur konuşuruz" mesajını gönderdi.

Galatasaray ile sezon başında 1+1 yıllık sözleşme imzalayan teknik direktör Frank Rijkaard sözleşmesini uzatmayı teklif eden sarı-kırmızılı yönetime "Ocak ayında konuşalım. Bu konuyu o zamana kadar ben de değerlendireceğim" cevabını verdiği öğrenildi. Tecrübeli teknik adam, sezon başında imzaladığı sözleşmeye tazminat maddesi koymayacak kadar kendine güvenirken, yönetimim 1+1'in üzerine 3 yıllık yeni bir anlaşma daha yapalım teklifi için de çok mutlu olduğunu söyledi.

G.Saray yönetiminden gelen teklifi Rijkaard'ın, yardımcısı Neeskens ile masaya yatırdığı ve bir durum değerlendirmesi de yaptığı bildirildi. Kısa bir sürede Florya'nın havasını değiştiren Rijkaard ve ekibiyle uzun yıllar çalışmak isteyen başkan Adnan Polat ve yönetimi, ne yapıp edip Hollandalı teknik adamı ikna etmeye çalışacak.

Altyapıda devrim

Florya'da altyapıda yapılması planlanan revizyon için Rijkaard'ın uzun yıllar Galatasaray'ın başında kalması gerektiğini düşünen Başkan Adnan Polat'ın "Rijkaard, Barcelona'da 5 sezon çalıştı. Bizim de bu istikrarı örnek almamız lazım. Kurduğumuz takım gelecek vaadediyor. Rijkaard ve ekibinin profesyonelliği Florya'nın havasını değiştirdi. Bu birlikteliği uzun yıllar devam ettirmemiz lazım" dediği öğrenildi.

