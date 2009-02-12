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Ekonomi

Ocak’ta en yüksek getiriyi külçe altın sağladı

Ocak ayında en yüksek getiriyi aylık bazda yüzde 6,98 ile külçe altın, yıllık bazda da yüzde 24,37 ile dolar sağladı.

12 Şubat 2009 02:00

Finansal yatırım araçlarından, Ocak ayında en yüksek getiriyi aylık bazda yüzde 6,98 ile külçe altın, yıllık bazda da yüzde 24,37 ile dolar sağladı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), seçilmiş finansal yatırım araçlarının Ocak ayı itibarıyla reel getiri oranlarını açıkladı.

Buna göre Ocak ayında tüketici fiyatları (TÜFE) bazında enflasyondan arındırıldığında, yatırımcısına mevduat faizi yüzde 0.86, borsa endeksi yüzde 1.02, dolar yüzde 3.45, Euro yüzde 0.67, külçe altın yüzde 6.98 getiri sağladı.

Yıllık getiride dolar önde

Ocak ayı itibariyle son bir yıla bakıldığında ise finansal yatırım araçları arasında en fazla getiriyi dolar sağladı.

Söz konusu bir yılda, TÜFE bazında reel olarak mevduat faizi yüzde 5,36, dolar yüzde 24,37, avro yüzde 12,09, külçe altın yüzde 21,42 kazandırırken, borsa yüzde 51,19 kaybettirdi.



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