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Ekonomi

Ocak'ta 532 yatırım teşvik belgesi verildi, 38 belge geri alındı

İstanbul, 21 Şubat (DHA) - Türkiye genelinde, Ocak ayında 532 kuruluş ve projeye, çeşitli vergi istisnaları içeren yatırım teşvik belgesi verildi ve 38 yatırım teşvik belgesi de geri alındı

21 Şubat 2018 12:34

İstanbul, 21 Şubat (DHA) - Türkiye genelinde, Ocak ayında 532 kuruluş ve projeye, çeşitli vergi istisnaları içeren yatırım teşvik belgesi verildi ve 38 yatırım teşvik belgesi de geri alındı.
Ekonomi Bakanlığı\'nın bugünkü Resmi Gazete\'de yayımlanan yatırım teşvik belgelerinin sektörel dağılımına ilişkin listeye göre;
- tarım sektöründe 19,
- madencilik sektöründe 16,
- imalat sektöründe 284,
- enerji sektöründe 46,
- hizmet sektöründe 167 firmaya çeşitli vergi istisnaları tanıyan yatırım teşvik belgeleri verildi.
Yatırım teşvik belgesi alan firmaların toplam ve sabit yatırım tutarları 8.15 milyar lira, ithal edilen makine ve teçhizat tutarı yaklaşık 816 milyon dolar, istihdam sağlanan kişi sayısı ise 20 bin139 kişi olarak belirlendi. 
Buna karşılık, geri alınan 38 yatırım teşvik belgesi, toplam 407 milyon lira sabit yatırım ve 1,1910 kişilik istihdam öngörüyordu.

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