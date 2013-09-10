Ocaklar, tarlaları kuruttu

Zonguldak'ın Çaycuma İlçesi'ndeki Filyos Çayı'nda, kum ve çakıl ocaklarının kum alması nedeniyle derinliğin her geçen gün artması, çay suyu ile bahçe ve tarlalarını sulayan köylülerin tepkisini çekti.

Karadeniz'e dökülen çay yatağının kenarındaki Erenköy, Kayıkçılar, Geriş, Kayabaşı ve Üstburgu Köyü ile Bakacakkadı Beldesi'nde yaşayan ve geçimlerine tarımla sağlayanlar, Filyos Çayı yatağından kum ve çakıl alınmasına tepki gösterdi. Yıllardan bu yana su motorları yardımıyla çaydan sağladıkları suyla bahçe ve tarlalarındaki ürünleri sulayan köylüler, derinliğin artmasına yol açan çay yatağından kum alınmasının buna engel olduğunu söyledi. Özellikle son 5 yılda kum ve çakıl ocaklarının çay yatağından yoğun olarak kum aldığını ifade eden köylülerden 40 yıllık çiftçi Celal Derin, Doğan Haber Ajansı'ndan Gürkay Gündoğan'a şöyle konuştu:

"Kum ve çakıl ocakları suyu aşağıya indiriyor sürekli. Biz eskiden 3 metreden su alırken şimdi 14 metreye kadar indi su. Motorlarla su çekiyorduk ancak, su çok derinde olduğu için şimdi motorların gücü yetmiyor. Evimin önündeki 5 moturu kuyu açarak aşağı indirdik ama yine de su çekmiyor. Susuzluktan bahçe, ağaçlarımız kuruyor. Ürün alamıyoruz. Artık bu kum çakıl ocaklarının denetlenmesi gerekiyor."

Tarlasında susuzluktan kuruyan ürünlerini gösteren 37 yaşındaki Nefise Öztürk ise şunları söyledi:

"Kuyu kazarak zorla su çıkarmaya çalışıyoruz. Ürünlerden elde ettiğim parayı motorların elektrik parasına yetiştiremiyorum. Artık bizim sesimizi duysunlar. Burada insanlar tarımla uğraşıyor. Böyle giderse bu yörede kimse tarım yapamaz duruma gelecek. Bizim ekmeğimiz bu ürünler. Niye bize, çiftçiye sahip çıkılmıyor?"