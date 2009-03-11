Ocak ayındaki işsizlik oranları dünyayı ürküttü

Tüm dünyayı kasıp kavurmaya devam eden küresel ekonomik kriz etkisini özellikle sanayi üretiminde düşüş, işsizlikte artış ve ekonomilerde daralma olarak gösteriyor.



Dünyanın en büyük ekonomisi ABD'de ocak ayında yüzde 1,8 gerileyen sanayi üretimi, aynı ay sonu itibariyle yıllık yüzde 10 düştü.



AB'de ortak para Euro kullanan 16 ülkede sanayi üretimi ise aralık ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 12 gerileyerek, tarihinin en sert düşüşünü gerçekleştirdi.



AB istatistik kurumu Eurostat'ın verilerine göre, 27 üyeli AB'nin sanayi üretimindeki yıllık gerileme ise aralık ayında 11,5 oldu. AB'de sanayi üretimi en sert gerileyen ülkeler yüzde 20,7'yle Estonya, yüzde 19,6'yla İspanya, yüzde 18,4'le İsveç, yüzde 17,5'le Romanya ve Slovenya şeklinde sıralandı. Aralık ayında sanayi üretimindeki düşüş, AB'nin büyük ekonomileri Almanya'da yüzde 12,4, Fransa'da yüzde 10,7, İngiltere'de yüzde 8,8 ve İtalya'da yüzde 14,3'e ulaştı.



Ocak ayında ise Fransa'da sanayi üretimi bir önceki aya göre yüzde 3,1, İngiltere'de yüzde 2,6 ve İsveç'te yüzde 2,5 oldu.



İngiltere'de ekonominin yüzde 18'ini oluşturan sanayi üretimi ocak ayında yüzde 2,6, bir yıl önceye göre ise yüzde 11,4 geriledi. Böylece İngiltere'de sanayi üretimi ocak ayında 1981 yılından bu yana en hızlı düşüşünü gösterdi.



Avrupa'nın en büyük ekonomisi olan Almanya'da sanayi üretimi geçen yıl aralık ayında yüzde 4,6 oranında geriledi.



Küresel krizin ihraç mallarına olan talebin azalması nedeniyle ihracatı önemli oranda düşen dünyanın ikinci büyük ekonomisi Japonya'da da sanayi üretimi ocak ayında yüzde 10 düştü.



Küresel krizle birlikte petrol gelirlerinin azaldığı Rusya'da ocak ayında sanayi üretimi aralık ayına göre yüzde 19,9, geçen yılın aynı dönemine göre de yüzde 16 azaldı.



Gelişmekte olan ülkelerden Hindistan'da toplam sanayi üretimi geçen yıl 2007 yılına göre yüzde 0,4, geçen yıl aralık ayında ise Aralık 2007'ye göre yüzde 11,9 oranında geriledi.



Güney Amerika'nın en büyük ekonomisi Brezilya'da sanayi üretimi ocak ayında bir yıl önce aynı aya göre yüzde 17,2 düştü. Böylece Brezilya'da, verilerin tutulmaya başladığı 1991 yılından bu yana en büyük düşüşü görüldü. Arjantin'de sanayi üretimi ocak ayı sonu itibariyle yıllık yüzde 4,4 düşüş ile Eylül 2002'den bu yana en büyük yıllık gerilemeyi gerçekleştirdi. Meksika'da ise geçen yıl aralık ayında bir yıl önce aynı döneme göre yüzde 6,7 düştü.



İşsizlik ve ekonomilerde daralma



Küresel kriz kendini ayrıca başta gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler olmak üzere işsizliğin artması ve ekonomilerde daralma olarak gösteriyor.



ABD'de ocak ayında işsizlik oranı yüzde 7,6'ya, Euro bölgesinde yüzde 8,2'ye, OECD bölgesinde yüzde 6,9'a çıktı.



İşsizlik oranı aynı ay itibariyle Avustralya'da yüzde 4,8, Kanada'da yüzde 7,2, Çek Cumhuriyeti'nde yüzde 5, Finlandiya'da yüzde 6,6, Fransa'da yüzde 8,3, Almanya'da yüzde 7,3, Macaristan'da yüzde 8,6, Japonya'da yüzde 4,1, Meksika'da yüzde 4,6, Polonya'da yüzde 6,7, Portekiz'de yüzde 8,1 ve İspanya'da yüzde 14,8 oldu.



Bu arada OECD bölgesinde gayrisafi yurtiçi hasıla geçen yılın son çeyreğinde yüzde 1,5 daralarak, bu OECD'de kayıtların tutulmaya başladığı 1960 yılından bu yana en büyük düşüş oldu. Avro bölgesi ise aynı dönemde yüzde 1,5, G-7 ülkeleri yüzde 1,9 küçüldü.



ABD 2008'in son çeyreğinde yüzde 1.6, Japonya yüzde 3.3 ve İngiltere yüzde 1.5 daraldı.



Ekonomilerdeki daralma kendini geçen yılın son çeyreği itibariyle Avustralya'da yüzde 0,5, Kanada'da yüzde 0,8, Finlandiya'da yüzde 1,3, Fransa'da yüzde 1,2, Almanya'da yüzde 2,1, Macaristan'da yüzde 1, İtalya'da yüzde 1,8, Güney Kore'de yüzde 5,6, Meksika'da yüzde 2,7, Portekiz'de yüzde 2, İspanya'da yüzde 1 ve İsveç'te 2,4 olarak gösterdi.

