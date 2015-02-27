Ocak ayında ihracat da ithalat da azaldı

Türkiye'nin ihracatı ocakta, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,6 azalarak 12 milyar 331 milyon dolar, ithalatı yüzde 13,7 azalarak 16 milyar 636 milyon dolar oldu.



Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından oluşturulan Ocak 2015 Geçici Dış Ticaret İstatistikleri açıklandı.



Buna göre, ihracat ocakta, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,6 azaldı ve 12 milyar 331 milyon dolara düştü. Aynı dönemdeithalat ise yüzde 13,7 azalarak, 16 milyar 636 milyon dolar oldu.



Bu dönemde, dış ticaret açığı ise yüzde 37,5 azalışla 6 milyar 886 milyon dolardan 4 milyar 305 milyon dolara geriledi.



İhracatın ithalatı karşılama oranı, geçen yılın ocak ayında yüzde 64,3 iken, bu yılın aynı ayında yüzde 74,1'e yükseldi.

AB'nin ihracattaki payı yüzde 42,7 oldu

AB'nin ihracattaki payı 2014 ocak ayında yüzde 44 iken, bu yılın aynı ayında yüzde 42,7 oldu. AB'ye yapılan ihracat, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 3,4 azaldı ve 5 milyar 271 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Almanya, 1 milyar 107 milyon dolar ile geçen ay en fazla ihracat yapılan ülke oldu, bu ülkeyi 1 milyar 46 milyon dolarla İsviçre, 944 milyon dolarla İngiltere ve 837 milyon dolarla Irak izledi.

İthalatta ise ilk sırayı 2 milyar 118 milyon dolar ile Çin aldı. Çin'i 1 milyar 906 milyon dolarla Rusya, 1 milyar 315 milyon dolarla Almanya, 779 milyon dolarla İtalya takip etti.

İthalatta ilk sıra mineral yakıt ve yağlarda

Fasıllar düzeyinde en büyük ihracat kalemi 1 milyar 707 milyon 335 bin dolarla "Kıymetli veya yarı kıymetli taşlar, kıymetli metaller, inciler, taklit mücevherci eşyası, metal paralar" oldu. "Motorlu kara taşıtları, traktörler, bisikletler, motosikletler ve diğer kara taşıtları, bunların aksam, parça, aksesuarı" 1 milyar 436 milyon 824 bin dolarla 2. sırada yer aldı.



Ocakta en fazla ithalat yapılan fasıl, 3 milyar 689 milyon 510 bin dolarla "mineral yakıtlar ve yağlar" oldu. Bu faslı, 1 milyar 909 milyon 402 bin dolarla "kazanlar, makineler, mekanik cihazlar ve aletler, bunların aksam ve parçaları" izledi.



İmalat sanayi ürünlerinin toplam ihracattaki payı geçen ay yüzde 93 olarak gerçekleşti. Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ihracatı içindeki payı yüzde 2,6, orta yüksek teknolojili ürünlerin payı ise yüzde 29,1 oldu.



İmalat sanayi ürünlerinin toplam ithalattaki payı yüzde 75,1, yüksek teknolojili ürünlerin imalat sanayi ürünleri ithalatı içindeki payı yüzde 15,1, orta yüksek teknolojili ürünlerin payı yüzde 41,8 olarak kayıtlara geçti.

AA Finans "Dış Ticaret Beklenti Anketi"



AA Finans "Dış Ticaret Beklenti Anketi"ne katılan ekonomistler, ocak ayı dış ticaret açığının 4,9 milyar dolar olacağını tahmin etmişti. 12 ekonomistin katılımıyla gerçekleştirilen anket sonuçlarına göre, ocakta ihracatın 12 milyar dolar, ithalatın ie 16,9 milyar dolar olacağı tahmin edilmişti.