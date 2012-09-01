Ö.C. davasının firari sanığı polis kaçmaz diye bırakılmış!

Sakarya’da, 14 yaşındaki Ö.C.’ye cinsel istismarda bulunduğu ileri sürülen İl Emniyet Müdürlüğü Basın ve Halklar İlişkiler Şube Müdürü N.Ş.’nin, aslında icra davalarına bakan nöbetçi hâkim tarafından ‘kaçma şüphesi olmadığı’ gerekçesiyle serbest bırakıldığı ortaya çıktı.

İsmail Saymaz imzasıyla Radikal'de yayımlanan habere göre, üç çocuk şüpheliyi ‘Adli kontrol önlemi yetersiz kalır’ diyerek tutuklayan hâkim, Komiser N.Ş. hakkında yurtdışına çıkış yasağı herhangi dahil kısıtlama getirmedi. Komiser N.Ş. de serbest bırakıldıktan üç gün sonra, tutuksuz yargılanmasına yapılan itirazı öğrenmesi üzerine, elini kolunu sallaya sallaya Edirne İpsala Sınır Kapısı’ndan yurtdışına kaçtı.

Olayın ortaya çıkmasından sonra komiser N.Ş. ve 31 Mayıs 2012’de savcılıkça alınan ifadesinden sonra, kendisine evinin anahtarını veren Şube Müdürü E.T. ve Ö.C.’yi istismar ettiği belirtilen 15 çocukla birlikte tutuklanmaları istemiyle 1 Haziran’da Sakarya 3. Sulh Ceza Mahkemesi’ne sevk edildi. O gün nöbetçi hâkim olarak, 10 yıldır icra davalarına bakan bir hâkim görevliydi. Hâkim, mahkeme sorgusu sonunda komiser N.Ş., Şube Müdürü E.T. ve 12 çocuğun tutuklanması istemini reddetti. Gerekçe olarak, ‘Küçük mağdurun nitelikli cinsel istismarı’ suçunu işlediklerine dair mağdurun iddiaları dışında kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren somut olguların bulunmadığı, şüphelilerin kaçmaları, saklanmaları veya kaçacakları şüphesini uyandıran somut şüphe bulunmaması’nı gösterdi. Bu sanıklar açısından tutuklama kararı vermediği gibi yurtdışına çıkış yasağı dahil, hiçbir kısıtlama getirmeyen hâkim, üç çocuk şüpheliyi ise ‘kuvvetli suç şüphesinin varlığı, mağdur ve tanıkların ifadelerinin baskıyla değiştirebilme imkanlarının mevcut olduğu, adli kontrol önlemlerinin uygulanmasının yetersiz kalacağı’ için tutukladı.

İtirazı öğrendi kaçtı

Savcı Kamil Erkut Güre, karara Sakarya 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde itiraz etti. Mahkeme, salıverilen bütün tutuksuz sanıkların tutuklanmasına karar verdi. Bunun üzerine N.Ş. hakkında gıyabi yakalama kararı çıkarıldı. Fakat komiser N.Ş.’nin serbest bırakıldıktan üç sonra, itirazı öğrenmesi üzerine 4 Haziran 2012’de Edirne İpsala Sınır Kapısı’nda yurtdışına çıktığı anlaşıldı.

Polis N.Ş.’nin sebert bırakılmasıyla ilgili olarak, Çağdaş Hukukçular Derneği üyelerinden avukat Müşir Deliduman davanın 29 Ağustos’ta görülen ilk duruşmasında, Sakarya Valisi ve sorgu hâkimi hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. Avukat Deliduman, ortada yeterince delil olmasına karşı sorgu hâkiminin şüpheliyi serbest bıraktığını belirterek, konuyu Hâkimler ve Savçılar Yüksek Kurulu’na (HSYK) taşıdıklarını açıklamıştı. Bu arada şüpheli polis N.Ş.’nin savcılıktaki ifadesinde, Ö.C. ile internette tanıştığını, yaşını bilmediğini söylediği belirtildi. N.Ş.’nin ifadesinde polis E.T.’nin evine gitmeleriyle ilgili de “Arkadaşımın faturalarına bakacaktım, Ö. de tuvalete gidecekti” dediği belirtildi.

Mahkeme Savcısı: Deliller sağlam

Sakarya’da 29 Ağustos’ta görülen davanın duruşmasında 19 tutuklu sanığın duruşma savcısının itirazına rağmen bırakıldığı belirtildi. Savcının, ‘sanıkların atılı suçları işlediklerine dair kuvvetli delillerin bulunması ve isnat edilen suç için öngörülen ceza miktarı’nın dikkate alınmasını istediği öğrenildi. Bu arada Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, İstanbul Barosu ve ÇHD avukatları da delillerin henüz tam toplanmaması nedeniyle sanıkların tutukluluk halinin devamını istedi. Mahkeme ise yaşları 18’den büyük olan sanıklardan ikisinin üzerlerine atılı suçta mevcut delil durumunu göz önünde bulundurarak, 17 çocuğun ise ‘tutuklu kaldıkları süre ve delillerin toplanmış olması’ nedeniyle tahliye edilmelerine karar verdi. (Radikal / Serkan Ocak)