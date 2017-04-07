T24 LogoT24 Logo
Spor

Obradovic için duygusal eşleşme

Obradovic, Panathinaikos'la 13 yılda tam 23 kupa kazandı

07 Nisan 2017 18:42

Normal sezonu 5. sırada bitirerek Yunan temsilcisine rakip olan sarı-lacivertlilerde, başantrenör Obradovic için bu eşleşmenin duygusal bir anlamı olacak.

Kariyerinin en başarılı dönemlerini Panathinaikos'la geçiren Sırp başantrenör, efsanesi haline geldiği eski takımıyla 5 kez Avrupa'nın en büyük kupasını kaldırdı.

Panathinaikos'ta aralıksız 13 yıl (1999-2012) çalışarak büyük başarılar yakalayan Obradovic, bu kez Yunan ekibini Avrupa Ligi'nin dışına itmek için sahaya çıkacak. 

Panathinaikos'la 23 kupa

Obradovic, Panathinaikos'la 13 yılda tam 23 kupa kazandı.

Avrupa Ligi'ni 8 defayla en fazla kazanan başantrenör olan Obradovic, bu başarının 5'ini Yunan temsilcisiyle yaşadı.

OAKA Arena'da Türk takımları galibiyeti unuttu

Türk takımları, Panathinaikos'u deplasmanda 11 yıldır yenemiyor.

Yunan temsilcisi iç saha maçlarını oynadığı OAKA Arena'da en son bir Türk takımına 8 Mart 2006'da yenilmişti.

O tarihten bu yana Panathinaikos, sahasında Türk takımlarıyla oynadığı 17 maçı da kazandı. Panathinaikos'u Atina'da son yenen Türk takımı ise o zamanki adıyla Efes Pilsen oldu. Efes Pilsen rakibini 11 yıl önce OAKA Arena'da 76-73 mağlup etmişti.

ETİKETLER

ObradovicFenerbahçebasketbol

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu: Asıl muhafazakâr bizdik, yıllar yılı değişmemek için direndik...

Cumhuriyet gazetesi: Bakan Berat Albayrak'ın Kanal İstanbul güzergâhında arazisinin olduğu...

Eski millî futbolculara 'FETÖ'den hapis cezası...

NYT: 2009'da kaza yapan THY uçağıyla ilgili raporda Boeing'in tasarım...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24