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Spor

Obradovic Fenerbahçe'de

Beko Basketbol Ligi play-off çeyrek finalinde Pınar Karşıyaka'ya 2-0 elenen, THY Euroleague Top 16 turunda da grubunu son sırada bitiren Fenerbahçe Ülker yeni antrenörünü buldu

02 Temmuz 2013 11:22

Fenerbahçe dünyaca ünlü Sırp antrenör Zeljko Obradovic ile 2 yıllığına anlaştı. Kariyerinde 8 Avrupa şampiyonluğu bulunan teknik adamın transferinin yarın resmiyete dökülmesi bekleniyor.
 
Fenerbahçe Ülker, ünlü Sırp teknik adam Zeljko Obradovic ile iki yıllığına anlaşma sağladı.

Avrupa'nın önde gelen antrenörlerinden biri olan ve kariyerinde tam 8 Avrupa şampiyonluğu bulunan Obradovic, yeni sezonda sarı-lacivertli takımı çalıştıracak.

Beko Basketbol Ligi'nin sona ermesinin ardından Obradovic ile anlaşma zemini arayan Fenerbahçeli yöneticiler ünlü teknik adam ile bir araya gelmişti. Yardımcısıyla birlikte gelmek isteyen tecrübeli teknik adamın yıllık 4 milyon euro isteği anlaşmaya engel olmuştu.

Yardımcısı Itoudis'in Banvit'e baş antrenör olması ve Obradovic'in Barcelona ve Real Madrid'le anlaşamamasının ardından taraflar dün bir kez daha bir araya geldi.

Taraflar bu kez masadan el sıkışarak ayrıldı ve Sırp teknik adamla 2 yıllık anlaşma sağlandı. Transferin yarın resmiyete dökülmesi bekleniyor.

Euroleague'de iki kez yılın koçu seçilen Obradovic, 6'sı Panathinaikos ile olmak üzere 8 Avrupa Şampiyonluğu elde etti. Yoncalar ile 13 yıldır çalışan Yunan teknik adam 11 kez ligde mutlu sona ulaşma başarısı gösterdi.

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