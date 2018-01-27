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Spor

Obradovic: Bugün her şeylerini ortaya koydular

''Barcelona'yı tebrik ederim, çok iyi oynadılar''

27 Ocak 2018 16:52

THY Avrupa Ligi'nin 20. haftasında konuk ettiği İspanyol temsilcisi Barcelona Lassa'yı 86-82 mağlup eden Fenerbahçe Doğuş'un başantrenörü Zeljko Obradovic, çok önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Obradovic, çok zor bir karşılaşma oynadıklarını belirterek "Barcelona Lassa'nın sıralamasına bakmamak lazım, çok iyi bir takım. Onlarla çok sert ve zor bir maç oynayacağımızı biliyordum. Bugün her şeylerini ortaya koydular ve bize zor bir maç çıkardılar. 2. çeyrekte kötü oynadık ve rakibe kolay atış şansları verdik. 3. çeyrekte her şeyi değiştirdik. Maçın sonuna 10 sayı avantajla girdik ama son anlarda 2 hücumdan boş dönünce, oyun geriye gelebiliyor. Oyuncularımı tebrik ediyorum çok önemli bir galibiyet bizim için. İkinci yarıda maçı çevirmeyi başardık. Barcelona'yı da tebrik ediyorum çok iyi oynadılar." ifadelerini kullandı.

Sarı-lacivertli taraftarlara teşekkür eden Sırp başantrenör, "Takım için 40 dakika boyunca desteğin ne kadar önemli olduğunu biliyorlar. Özel olarak bir şey daha var Nicolo Melli bugün iyi oyandı ve onun bugün doğum günü. Başkanımız Aziz Yıldırm'a ve yöneticilerimize de bizi yalnız bırakmadıkları için teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Barcelona Lassa tarafı

Barcelona Lassa Başantrenörü Sito Alonso, karşılaşmada iyi mücadele ettiklerini dile getirdi.

Son topa kadar mücadele ettiklerini vurgulayan Alonso, "İkinci çeyreğin şansımız vardı ama fazla sayı üretemedik. Daha sonra tekrar başa döndük ve Fenerbahçe Doğuş'a karşı savaşmaya başladık. Bütün takımlarla savaşmak için oynuyoruz." şeklinde görüş belirtti.

 

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