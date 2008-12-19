Obezlere yüzde 9 kilo verdiren ilaç çıktı

Fox News'de yer alan bilgilere göre, ilacı deneyen 756 hastadan en fazla kilo verenlerin ilacı en fazla kullananlar olduğu söylendi. Vivus firması şu ana kadar yapılan çalışmalarda Qnexa'nın hastalarca iyi tolere edildiğini ve kaşınma, ağız kuruluğu, tat duygusunda değişiklik ve kabız gibi genel yan etkileri olduğunu açıkladı.Öte yandan, ilacı kullananlara günde en fazla 500 kalori tüketmeleri ve haftada en az üç kez spor yapmaları tavsiye ediliyor. 2009'da ilaçla ilgili denemelere devam edilecek. Firma yıl 2009 sonlarına doğru yetkililerden onay alacağını düşünüyor.