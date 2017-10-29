Obezite ve sigara sedef hastalığını tetikliyor

29 Ekim Dünya Psoriasis (Sedef Hastalığı) Günü dolayısıyla, açıklamada bulunan Psoriasis Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ali Gürer, sedef hastalığının deride kırmızı renkli lekeler ve hastalığa ismini veren sedef renginde kepeklenmelerle kolay tanı koyulan bir hastalık olduğunu belirterek, tanı koymak için bazı durumlarda biyopsi de yapabildiklerini söyledi.

Gürer, yapılan çalışmalarda dünyada her 100 kişiden 3'ünde sedef görüldüğünü belirterek, Türkiye'de ise bir milyon sedef hastası olduğunu kaydetti.

Hürriyet'in haberine göre, hafif sedef hastalığının ellerde, dizlerde, dirseklerde küçük döküntüler şeklinde görüldüğünü bildiren Gürer, hastalığın şiddetlenmesi durumunda hastaların hem fiziksel hem de ruhsal olarak bu durumdan fazla etkilendiğine işaret etti.

Sedef hastalığının farklı belirtilerle seyreden türleri olduğunu anlatan Gürer, deride kızartı ve kepeklenmelerle seyreden bir türünün yanında eklemlerin tutulumuna ve iltihaplı eklem romatizmasına yol açan sedef hastalığı vakalarının da görüldüğünü ifade etti.

Prof. Dr. Gürer, sedef hastalığının genellikle metabolik sendromlarla birlikte seyrettiğine dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Obezite, özellikle karın bölgesinde aşırı yağlanma olarak tanımladığımız abdominal obezite, yüksek kolesterol, kolesterol dengesinde bozukluk, diyabet ve hipertansiyon gibi hastalıkların bir arada görülmesini metabolik sendrom olarak adlandırıyoruz. O yüzden 'sedef yalnız deri hastalığı değil, bütün sistemi etkileyebilen bir hastalıktır' diyoruz. Bu sistemi etkilemesinin en önemli nedeni de vücutta sebep olduğu inflamasyon yani yangıdır."

Belirli doku gruplarını taşıyan kişilerde sedef hastalığının görülme sıklığının daha fazla olduğunu aktaran Prof. Dr. Gürer, genetik yatkınlığın çok önemli bir faktör kabul edildiğini söyledi. Anne veya babada sedef hastalığı varsa çocuklarda da görülme ihtimalinin arttığını vurgulayan Gürer, şunları söyledi:

"Sedef hastalığı riskini artıran çok önemli iki faktör var. Bunlardan bir tanesi abdominal obezite, yani karın bölgesinde fazla yağlanma; diğeri ise sigara. Bunların yanı sıra stres de sedef hastalığını tetikleyen etkenlerden biridir. Hastalık genelde stres sonrasında başlar. Ayrıca aşırı güneş, özellikle çocuklarda boğazda bulunan beta hemolitik streptokok bakterileri ve bazı ilaçlar sedef hastalığını tetikleyebilir."