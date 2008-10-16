Obezite gençleri tehdit ediyor

Temeli çocuklukta atılan obezite, Türkiye’de de gün geçtikçe yayılıyor. VKV Amerikan Hastanesi Endokrinoloji, Diyabet ve Metabolizma Hastalıkları Bölümü’nden Dr. Tahir Haytoğlu, önümüzdeki 10-20 yıl içinde obezite nedeniyle ortaya çıkan diyabet, hipertansiyon ve kalp - damar hastalıklarının daha çok görüleceğinin altını çiziyor.
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Obezitenin sağlığa büyük zarar verdiğini belirten Haytoğlu, “Obezite ve onun sonucunda erişkin yaşlarda görülen kronik hastalıklar (Diyabet, Hipertansiyon, kalp-damar hastalıkları) gelişmiş ülkelerde olduğu gibi, ülkemizde de son yıllarda hızla artıyor. Obezitenin temelleri çocuklukta atılıyor. Türkiye’de 20 yaş üstü erişkinlerin yüzde 20-25’inde obezite mevcut. Fazla kiloluları da kattığımızda toplumun yüzde 40-45’i kronik hastalıklar açısından risk altında” diye konuştu. Obeziteden korunmak için sağlıklı beslenmek şart
Gebelikte sağlıklı beslenme, gebelikte ortaya çıkan diyabetin iyi tedavisi, anne sütü kullanımının özendirilmesi (en az 3-6 ay) ve katı gıdaların erken verilmesinden kaçınılmasının yaşamın erken safhalarında uygulanabilecek korunma yöntemleri olduğunu aktaran Haytoğlu, sözlerini şöyle tamamlıyor: “Okul öncesi ve okul çağı çocuklarda beslenme alışkanlığı içinde sebze ve meyvelere önem verilmesi, meyve suyu ve diğer şekerli içeceklerden kaçınılması önem kazanıyor. Aktivitenin özendirilmesi ve de televizyon, bilgisayar gibi hareketsiz kalınan durumların kısıtlanması gerekiyor. Davranışsal olarak da çocuklar için yiyeceklerin ödül veya cezalandırma aracı olarak kullanılmaması, doygunluğun ötesinde yemenin özendirilmemesi (tabağında yemek bırakma, tabağını temizle vb), ebeveyn olarak örnek teşkil edilmesi (sebze, meyve tüketimi, televizyon karşısında fazla zaman geçirmemek ve düzenli fiziksel aktivite yapmak gibi) önleyici önlemler olarak sayılabilir.”