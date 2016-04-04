Obezite ameliyatı oldu, bir daha kalkamadı

Antalya'da yaşayan 24 yaşındaki Melek Yiğit, aşırı kilo alıp 165 kilo olunca 23 Şubat 2011'de Antalya Eğitim ve Araştırma Hastenesi'nde obezite ameliyatı oldu. Ameliyatın üçüncü gününde Yiğit'in beyninde hasar meydana geledi. Ayağa kalkamadan taburcu edilen genç kız o günden beri yatağa mahkum oldu.

Milliyet'te yer alan habere göre, ameliyattan sonra felç kaldığını gözyaşları içinde anlatan Yiğit, tedavisi için kendisine yardımcı olunmasını istedi.

Melek Yiğit'in annesi Senem Yıldız, "Mide küçültme ameliyatının üçüncü günü verilmesi gereken bir ilaç varmış. O ilaç verilmediği için vücudu yöneten beyin damarlarının öldüğü söyleniyor. Kızım bitkisel hayattaydı. İki yıllık uğraştan sonra bitkisel hayattan çıkarmayı başardık" diye konuştu.

Tedavi için evi ve arsayı sattı

Kızının ameliyat sonrasındaki tedavileri için evini ve arsalarını sattığını belirten anne Senem Yıldız, yaşadığı maddi sıkıntı nedeniyle İstanbul'daki özel bir hastanede yapılabilen tedaviye götüremediğini söyledi. Kızının her gün "Yürümek istiyorum" diyerek ağladığını anlatan anne Yıldız, "Kızımın kilolarından başka sorunu yoktu. Şimdi ise heyet raporuyla yüzde 99 engelli. Sağlık Bakanı'na çağrıda bulunuyorum. Yalvarıyorum kızıma yardım etsin. İstanbul'a götürecek gücüm bile yok" dedi.

Ameliyatı yapan doktorlar hakkında açılan dava ise Antalya 28'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde devam ediyor.