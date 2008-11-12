Obez çocukların atardamarları tıkanıyor

Amerikalı araştırmacılar, yaşları ortalama 13 olan 40'ı obez 70 çocuğun boyun atardamarlarının iç duvarlarının kalınlığını ultrasonla ölçtü ve obez çocukların atardamarlarının daha çok 45 yaşındaki birininkine benzediğini gördü.Missouri Kansas Üniversitesi'nde görevli bilim insanı Geetha Raghuveer ve ekibinin yaptığı araştırma, atardamarlardaki yağlanmanın, bu çocukların en erken 30 yaşında kalp krizi ya da felç geçirme olasılıklarını artırdığını gösterdi.Araştırma çerçevesinde incelenen çocuklarda "kötü kolesterol" seviyelerinin yüksek, "iyi kolesterol" seviyelerinin düşük çıktığı da gözlendi.Raghuveer, Amerikan Kalp Birliği'nin New York'taki toplantısında sunduğu araştırma için, "Bu endişe verici bir bulgu" dedi.