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Sağlık

Obez çocuğunuzun lokmalarını saymayın

Aileler obez çocuklarını suçlayıp, çocuğun kilo verme konusunda direnç geliştirmesine neden olabiliyor.

25 Eylül 2008 03:00

Aileler obez çocuklarını suçlayıp, çocuğun kilo verme konusunda direnç geliştirmesine neden olabiliyor.

Çocuklarda kilo artışına dikkat

'Eyvah, o sadece hamburger yiyor'

Az uyku çocuklarda obeziteyi tetikliyor
 
Alman Hastanesi'nden Beslenme ve Diyet Uzmanı Gizem Şeber Günaydın gazetesine ailelerin obez çocuklarıyla nasıl iletişim kurmalarını gerektiğini anlattı:

* Çocuğun lokmalarını sayarmış gibi hareket etmeyin.

* Evde konuşulan tek konu; diyet olmasın.

* Zorlandığı noktalarda ona destek olun, yalnız bırakmayın.

* 'Senin yüzünden biz de aynı şeyleri yemek zorunda kalıyoruz' gibi olumsuz mesajlar vermeyin.

* Eve abur cubur almayın.

* Ona, şişmanken çok kötü göründüğünü söylemeyin.

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