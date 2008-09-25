Obez çocuğunuzun lokmalarını saymayın

Aileler obez çocuklarını suçlayıp, çocuğun kilo verme konusunda direnç geliştirmesine neden olabiliyor.
Çocuklarda kilo artışına dikkat'Eyvah, o sadece hamburger yiyor'Az uyku çocuklarda obeziteyi tetikliyor
Alman Hastanesi'nden Beslenme ve Diyet Uzmanı Gizem Şeber Günaydın gazetesine ailelerin obez çocuklarıyla nasıl iletişim kurmalarını gerektiğini anlattı:
* Çocuğun lokmalarını sayarmış gibi hareket etmeyin.
* Evde konuşulan tek konu; diyet olmasın.
* Zorlandığı noktalarda ona destek olun, yalnız bırakmayın.
* 'Senin yüzünden biz de aynı şeyleri yemek zorunda kalıyoruz' gibi olumsuz mesajlar vermeyin.
* Eve abur cubur almayın.
* Ona, şişmanken çok kötü göründüğünü söylemeyin.