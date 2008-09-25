Obez çocuğunuzun lokmalarını saymayın

Çocuklarda kilo artışına dikkat

'Eyvah, o sadece hamburger yiyor'

Az uyku çocuklarda obeziteyi tetikliyor

Alman Hastanesi'nden Beslenme ve Diyet Uzmanı Gizem Şeber Günaydın gazetesine ailelerin obez çocuklarıyla nasıl iletişim kurmalarını gerektiğini anlattı:* Çocuğun lokmalarını sayarmış gibi hareket etmeyin.* Evde konuşulan tek konu; diyet olmasın.* Zorlandığı noktalarda ona destek olun, yalnız bırakmayın.* 'Senin yüzünden biz de aynı şeyleri yemek zorunda kalıyoruz' gibi olumsuz mesajlar vermeyin.* Eve abur cubur almayın.* Ona, şişmanken çok kötü göründüğünü söylemeyin.