Obama'yla yüzyüze görüşen Davutoğlu'ndan Myanmar teşekkürü

Başbakan Ahmet Davutoğlu, Avustralya'da gerçekleştirilen G-20 Zirvesi'nde ABD Başkanı Barack Obama ile görüştü. Görüşmede Suriye ve Irak meselesinin ele alındığı bildirildi.

Uzun sürdüğü belirtilen görüşmede, Başbakan Davutoğlu'nun, Obama'ya, Myanmar'da, Müslüman topluluğun haklarına saygı gösterilmesi tavsiyesinde bulunduğu konuşmasından dolayı da teşekkür ettiği kaydedildi.

Başbakan Davutoğlu, G-20 Liderler Zirvesi'ne katılan liderlerden Obama'nın da aralarında bulunduğu bazı devlet ve hükümet başkanlarıyla görüştü.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Davutoğlu, Queensland Parlamento Binası'ndaki öğlen yemeğinde, Obama, İngiltere Başbakanı David Cameron, Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande, Japonya Başbakanı Shinzo Abe, Güney Afrika Devlet Başkanı Jacob Zuma ile aynı masada oturdu.

Davutoğlu'nun, ABD Başkanı Obama, İngiltere Başbakanı Cameron, Japonya Başbakanı Abe ile uzun bir görüşme gerçekleştirdiği belirtildi.

Davutoğlu'nun Obama ile ile görüşmesinde Suriye ve Irak meselesi üzerinde durulduğu bildirildi.

Uzun sürdüğü belirtilen görüşmede, Başbakan Davutoğlu'nun, Obama'ya, Myanmar'da, Müslüman topluluğun haklarına saygı gösterilmesi tavsiyesinde bulunduğu konuşmasından dolayı da teşekkür ettiği kaydedildi.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Güney Kore ve Endonezyalı liderlerle de bir araya gelen Davutoğlu'nun, ayrıca Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile kısa bir görüşme gerçekleştirdiği öğrenildi.

Avustralya'nın Brisbane kentinde düzenlenen G20 Liderler Zirvesi'nin, "Küresel Ekonomi: Büyümeyi Güçlendirme ve İş Yaratma" konulu birinci oturumu sona erdi.

Brisbane Kongre Merkezi'nde basına kapalı düzenlenen oturuma, Başbakan Ahmet Davutoğlu, ABD Başkanı Barack Obama, İngiltere Başbakanı David Cameron, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Almanya Başbakanı Angela Merkel'in de aralarında bulunduğu G20 üyesi ülkelerin devlet ve hükümet başkanları katıldı.

Liderler, basına kapalı düzenlenen birinci oturumun ardından, Kongre Merkezi'nde "aile fotoğrafı" çekimi için yeniden bir araya geldi.

Zirvenin aile albümünde, Başbakan Davutoğlu da yer aldı. Başbakan Davutoğlu, aile fotoğrafı için ön sıranın sağ kısmında durarak poz verdi.