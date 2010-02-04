Obama’yla görüşecek girişimciler tanıtıldı

T24 - ABD Başkanı Barack Obama’nın Nisan ayında yapacağı girişimcilik zirvesinde Türkiye’yi temsil edecek olan ve Endeavor Etkin Girişimcileri Destekleme Derneği’nin desteğini alan 5 firmadan 3 girişimci basına tanıtıldı. Yapılan toplantıda girişimciler, Türkiye’nin tekonoloji alanında da varolduğunun gösterilmesinin önemine değindiler.





ABD Başkanı Obama’nın Mısır’da Haziran ayında yaptığı konuşmada, Müslüman ülkelerde teknolojik kalkınmayı desteklemek ve piyasaya farklı fikirlerin girmesini sağlamak amacıyla düzenleyeceğini belirttiği ABD Başkanlığı Girişimcilik Zirvesi 26-27 Nisan’da Washington’da yapılacak. Zirveye 5’i Türkiye’den 150 girişimci katılacak.



Türkiye’den katılacak 5 firmadan 3'ü Uluslararası Endeavor’ın 2007 yılında İstanbul’da kurulan Türkiye ayağının desteğini alan AirTies, Pozitron ve Yemeksepeti.com. oldu.



Endeavor Derneği yönetim kurulu üyeleri Vuslat Doğan Sabancı, Ali Koç ve Ebru Özdemir girişimci firmalarla Swissotel'de basın toplantısı düzenleyerek dernek ve zirve hakkında bilgi verdiler.



Vuslat Doğan Sabancı derneğin "Etkin girişimcilere" manevi destek verdiğini belirterek, "Ekonomi tarihimiz birçok büyük fikir ve büyük cesaretle işe atılıp bir iki yıl sonra kaybolan şirketlerle dolu. Bunun olmaması için etkin girişimci diyoruz ve bunlara destek veriyoruz. Önce büyük bir fikri, iyi bir vizyonu ve cesareti olacak daha sonra da hızlı bir şekilde büyüyecek, ülkeye istihdam yaratacak, bu büyümeyi sürdürebilecek ve potansiyelini hep yukarı çıkartacak. İşte bu büyük fikir ve cesaretten sonra büyümeyi yukarı çıkarmak için girişimcilerin gerçekten bazı desteklere ihtiyacı oluyor. Endeavor da tam orada devreye giriyor. Onlarla elele büyümeyi hedefliyor" dedi.





Yabancı yatırımlar için cazip olur



Girişimcilerin etkili olması halinde, Türkiye’nin girişimci gücünün gösterileceğini, Türkiye'nin yabancı yatırımcılar için cazip bir ülke haline geleceğini söyleyen Vuslat Doğan Sabancı, "Türkiye’deki risk sermayesi yatırımcıları için bir potansiyel oluşturmaya başlar girişimciler, dolayısıyla finansal destek sağlarlar. Üçüncü önemlisi de gelecek nesiller için bir rol model oluşturulur" diye konuştu.



Manevi desteğin koçluk, danışmanlık, uzmanlık ve ilişki ağlarına erişme olduğunu söyleyen Koç Holding Kurumsal İletişim ve Bilgi Grubu Başkanı Ali Koç da lider ve öncü özellikleriyle fark yaratan her ülkeden 5 firma seçildiğini belirtti. ABD büyükelçiliklerinin çevre, kadın ve teknoloji alanında faaliyet gösteren tüm dünyada 700 firmayla görüştüğünü bildiğini belirten Koç, zirve için ağırlıklı olarak teknoloji firmalarının seçildiğini ifade etti. Sonraki süreçle ilgili bilgilerinin sınırlı olduğunu söyleyen Ali Koç, bu yüzden zirveden beklentileriyle ilgili yorum yapmadı.





Girişimcileri bekliyoruz



Limak Holding Yönetim Kurulu Üyesi Ebru Özdemir de, Türkiye’de 100 kişiden 6 kişinin girişimci olduğunu belirterek, "Ne yazık ki benzer ekonomik düzeyde ülkeler arasında son sıralarda yer alıyoruz. Oysa çok başarılı girişimcilerimiz var. Türkiye’nin istihdam ihtiyacına çözüm bulmak açısından da Endeavor’un misyonunun çok önemli olduğu düşüncesindeyiz" dedi. Endeavor girişimcilerini tespit ederek, istihdam ve değer katmak için uygun ve sürdürülebilir çözüm üreteceklerini düşündüğünü söyleyen Özdemir, "Türkiye’deki tüm girişimcileri Endeavor imkanından yararlanmaya çağırıyoruz. Türkiye’nin etkin girşimcilere her zamankinden daha çok ihtiyacı olduğu bir döneme girdiğini düşünüyoruz" dedi.





Türkiye'den teknoloji çıkar



Zirveye Türkiye’den katılacak AirTies Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Bülent Çelebi, zirvenin Türkiye’ye karşı önyargıları kırmak için fırsat olacağını belirterek, "AirTies’ı kurarken iş planımı değerlendirenler çok başarılı buldu ancak 'Türkiye’den teknoloji çıkmaz gel ABD’de yap' dediler. Ama Türkiye’de kurduk ve Deloitte’nin Avrupa’da en hızlı büyüyen 500 şirket listesinde 21’inci sıraya geldik. Hindistan’dan Rusya’ya proje yapıyoruz demek ki Türkiye’den teknoloji çıkarmış. Bu önyargıları kırmanın yolu firmalararası ticaret. Teker teker önyargıları kırabiliz" dedi.





Teknoloji önyargısını kırmamız lazım



Pozitron Kurucu Ortağı Fatih İşbecermiş de ABD’nin girişimciliğin beşiği olduğuna vurgu yaparak, "Böyle bir kitlenin dışarı açılarak kendileri dışındaki girişimcilerle işbirliği ortamı yaratmaya çalışması ve bunun bizim girişimci olduğumuz döneme denk gelmesi bizim için çok ciddi bir şans" diye konuştu.



Türkiye’yle ilgili siyasi önyargılar dışında, girişimcilik ve üretim kapasitesiyle ilgili de önyargılar olduğunu anlatan İşbeceren, "Siyasi önyargıları kırmak belki daha zor ama teknik önyargıları kırmak daha kolay. Türkiye senelerce tarım ülkesi olarak anıldı, tekstil çıktığında da çok ciddi önyargı vardı. Türkiye’den marka çıkmaz, iyi ürün çıkmaz diye. Tekstilciler bunu kırdı. Şimdi yükselen değer teknoloji. Türkiye’nin teknoloji alanındaki önyargıyı kırması lazım. Yabancı bir ülkeye gittiğinizde mobil teknolojilerde şunu şunu yapıyoruz dediğimizde inanılmaz geliyor. Halbuki bir Hindistan bu alanda çok ciddi yatırım yaparak bu önyargıyı kırdı. Geçmişinde böyle birşey yoktu" dedi.



Türkiye’de yetişmiş çok iyi insanlar olduğuna değinen İşbeceren, zirveyle yeni işbirliği imkanları doğacağını düşündüğünü söyledi.,





İnternet rekabet eşitliği veriyor



Yemeksepeti.com kurucu ortağı Nevzat Aydın da, uluslararası trendleri takip edip lokal çözümler bulunmasının önemine değinerek, "Türkiye, internet ve bilişim dediğiniz zaman internetin doğası gereği, yerel olarak başarıya ulaşan firmaların, küresel çapta başarı öykülerine dönüşmesi daha kolay. Çünkü rekabet anlamında, "İnternette rekabet bir tık uzaktadır" deniyor ve internet tüm firmalar fırsat ve rekabet eşitliği vermesi anlamında bizi ön plana çıkartıyor" dedi.



Türkiye’deki tüm firmaların internetin sunduğu imkanlardan yararlanması gerektiğini söyleyen Aydın, "İnterneti doğru kullanabildiğiniz oranda, hem küresel pazarda daha fazla Türkiye olarak küresel marka çıkarabilir hemde rekabet ettikleri pazarda daha kalıcı olmalarını sağlayabiliriz" diye konuştu.



Zirveye Endeavor üyesi girişimciler dışında Türkiye’yi temsilen Technopolis'ten Şirin Elçi ve Deulcom International’dan Baybars Altuntaş da katılacak.









