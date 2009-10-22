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Dünya

Obama'yı tehdit eden güvenlik görevlisine gözaltı

22 Ekim 2009 12:46

Obama'yı tehdit eden güvenlik görevlisine gözaltı

ABD'nin New Jersey eyaletindeki Newark Uluslararası Havaalanı'nda çalışan bir özel güvenlik görevlisi, Başkan Barack Obama'yı tehdit ettiği suçlamasıyla gözaltına alındı.

Obama'nın uçağının da yarın yerel saatle 16:30'da (TSİ 23:30) inmesinin beklendiği bildirilen hava alanının sözcüsü John Kelly, Başkan'ı tehdit ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan John Breck'in (55) evinde polisin yaptığı aramada 43 adet ateşli silah bulunduğunu söyledi.

Yetkililerin açıklamasına göre, Brek, hava alanı kafesinde Obama hakkında tehdit içeren sözler söylediğinin duyulduğu yönünde bazı kişilerce yapılan şikayet üzerine gözaltına alındı.

Hakkındaki Obama'yı tehdit ettiği suçlamalarını reddeden Brek'in evinde bulunan silahların incelemesinin sürdüğü ancak silahların hepsinin ruhsatlı olduğu belirtildi.


 

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