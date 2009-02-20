Obama'yı 'maymun' olarak çizdiler

Dikkat köpek var!

Boykot çağrısı

Maymun Obama değil, Demokratlar



ABD'de Hz. İsa'nın yerini Obama aldı

Erdoğan'ın karikatür 'sicili'



ABD siyah gazeteciler birliğinin başkanı Barbara Ciara, "İlk Afro-Amerikalı başkanı ölü bir şempanzeye benzetmek, ırkçı saçmalıktan başka birşey değildir" dedi.ABD’de Cumhuriyetçi Parti’ye yakınlığıyla bilinen muhafazakâr New York Post gazetesinde yayınlanan bir karikatürde Başkan Barack Obama’nın maymun olarak çizilmesi şiddetli tepkilere neden olurken "ırkçılık" tartışması başlattı. Hürriyet gazetesindeki habere göre, maymunun tarihte Afrika kökenli Amerikalıları sembolize ettiği ülkenin ilk siyah başkana yapılan bu benzetme, politikacıları ve insan hakları örgütlerini ayağa kaldırdı.Pazartesi günü Connecticut’ta bir kadına saldıran "Travis" isimli maymunun polisler tarafından vurularak öldürülmesinden esinlenilerek çizilen karikatürde, Başkan Obama’nın önceki gün imzaladığı "ekonomiyi canlandırma yasası" eleştiriliyor.Ünlü karikatürist Sean Delonas’ın başını çok ağrıtacak olan karikatürde polislerden biri yerde kanlar içinde yatan maymunun önünde, "Şimdi yeni ekonomik canlandırma paketi hazırlayacak başka birini bulmak zorunda kalacaklar" diyor.Karikatürde bir başka dikkat çeken unsur ise kanlar içinde yatan maymunun yattığı kaldırımda bulunan elektrik direğindeki "Dikkat köpek var" tabelası. Amerikan kültüründe Afrika kökenliler, maymun olarak resmediliyor. Bu nedenle karikatür ırkçı olduğu gerekçesiyle büyük tepki çekti. Siyah gazeteciler birliğinin başkanı Barbara Ciara, "İlk Afro-Amerikalı başkanı ölü bir şempanzeye benzetmek, ırkçı saçmalıktan başka birşey değildir" dedi.Karikatür birçok çevre tarafından ırkçılıkla suçlanırken aynı zamanda bir maymun tarafından yüzü parçalanan bir kadının acısına da saygısızlık olarak niteleniyor. Senatör Eric Adams, karikatürü siyahların linç edildiği eski günlere dönüş olarak niteledi. Rahip Al Sharpton, "Karikatür, eski günlerde Afrika kökenli Amerikalılara maymun benzetmesi yapılması kadar rahatsız edici" diye konuştu.Gazete ise maymunun Obama’yı değil, Demokratları temsil ettiğini öne sürüyor. New York Post Genel Yayın Yönetmeni Col Allan, bir açıklama yayınlayarak, "Karikatür, açıkça görüldüğü gibi son olayların bir parodisidir. Connecticut’ta vahşi bir şempanzenin vurulmasıyla ilgili bir espridir. ABD Yönetimi’nin ekonomiyi canlandırma çabalarıyla dalga geçmektedir. Al Sharpton yine oportünist propaganda yapmaktadır" dedi.Başbakan Erdoğan, kendisini kedi olarak betimleyen Cumhuriyet gazetesi çizeri Musa Kart'tan 5 bin YTL, başka bir karikatür nedeniyle Evrensel gazetesi aleyhine açtığı davada ise 10 bin YTL manevi tazminat kazanmıştı. Penguen dergisindeki 8 karikatürist bu davaları protesto için bu karikatürleri çizmişlerdi. Bunun üzerine "karikatürlerin, Başbakan Erdoğan'ın kişilik haklarına saldırı içerdiği ifade edilen dilekçede, Penguen dergisinin sahibi Erdil Yaşaroğlu ile Pak Yayıncılık'tan 40 bin YTL manevi tazminat talep edildi." [1]Ankara Birinci Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen davada 14 Şubat 2006 tarihli duruşmada yargıç, tarafların görüşlerini aldıktan sonra davanın reddedilmesine karar verildiğini açıkladı.