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Dünya

Obama'yı 5 bin polis koruyacak

İsrail'de Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Barack Obama'nın ziyareti öncesi olağanüstü güvenlik önlemleri alındı

18 Mart 2013 11:33

ABD Başkanı Barack Obama'nın İsrail ziyareti sırasında 5 bin polis görev yapacak.
 
İsrail Emniyet Müdürlüğü sözcüsü Micky Rosenfeld, ''Tarihi ziyaret sırasında 5 bin polis görev yapacak. Daha önce son olarak bu tür önlemler 2008 yılında alınmıştı. Çalışmalarımızı, Amerikan güvenlik güçleri ile ortak yürütüyoruz. Ziyaretin başlayacağı Çarşamba gününden başkanın ayrılacağı Cuma günü akşam saatlerine kadar, başta polis ve diğer güvenlik birimleri Kudüs ve çevresinde yüksek alarm durumunda görev yapacaklar'' dedi.

Öte yandan Kudüs'te çok sayıda cadde ve sokak ziyaret süresince trafiğe kapatılırken, cadde ve sokaklarda park halinde bulunan araçların polis tarafından uyarı yapılmadan çekileceği duyuruldu.

İsrail emniyeti, ziyaret boyunca yaşanabilecek sıkıntılardan dolayı halktan üç gün süreyle kendilerine karşı anlayışlı olmaları ricasında bulundu.

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