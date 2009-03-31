Obama'yı 4 bin polis koruyacak

Obama'ya 'Soykırım deme' tavsiyesi

Obama'nın en önemli Avrupa durağı Türkiye olabilir

Kulede 300 oda boşaltılıyor

Anıtkabir’i ziyaret edecek

İkiz araç uygulaması yapılacak

Vatandaş rahatsız edilmeyecek

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, ABD Başkanı Obama, 5 Nisan Pazar günü Türkiye'ye gelecek. Güvenlik açısından henüz geliş saati tam olarak bildirilmeyen Obama'yı taşıyan özel uçağın, akşam saatlerinde Ankara'da olması bekleniyor.Obama, uçağın Esenboğa Havalimanı'na inmesi ve karşılama töreninin ardından, havaalanında bekletilen ikiz makam arabasından birine binecek. Tercihine göre bir VIP helikopter de apronda hazır bekletilecek. Obama kara yolu ile götürülürse ikiz arabalar havalimanından birbirinin peşi sıra çıkarılacak. Araçlar bir süre sonra çevre yolu kavşağında ayrılacak. Her iki araca da çok sayıda eskort araç ve özel donanımlı araçlar eşlik edecek. Obama'nın bulunmadığı makam aracının arkasında onu temsil eden bir kişi ile koruma bulunacak.Obama gelmeden önce hazırlanan iki güzergah, gün boyunca herhangi bir patlayıcıya yönelik taranacak. Obama'nın geçeceği yol ve diğer güzergahın hassas noktalarına özel harekat timine mensup polisler konuşlandırılacak. Obama şehre seyir halindeyken jammerlar (frekans karıştırıcı) devreye sokulacak.ABD Başkanı Obama, Ankara ziyareti sırasında kendi koruma ekibi, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün koruma ekibi ve Ankara Emniyet Müdürlüğü Devlet Büyükleri Koruma Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından üçlü koordinasyonla korunacak.Türkiye'ye gelen ABD başkanlarının yakın korumaları arasına daha önce Türk polisi alınmazken, Obama'nın korumalarına Cumhurbaşkanı Gül'ün korumaları da eşlik edecek.Obama, Ankara'da Sheraton Otel'de kalacak. Sheraton Otel'in 24 katlı kule binası bir günlüğüne tamamıyla Obama ve ekibine tahsis edilecek. Kule bölümünde yer alan 300'den fazla oda boşaltılacak. Çoğu suit olan ve kiralanabilen odaların daimi müşterileri, otelin diğer bölümlerine taşınacak.ABD Başkanı'nın kaldığı Sheraton Otel'in çevresindeki binalar kontrol altında tutulurken, otelin çevresindeki cadde ve sokaklarda çok yoğun önlemler alınacak.Barack Obama'nın kalacağı kat, kendi korumaları tarafından korunacak. ABD'den bir süre önce kargo uçağıyla getirilen Obama'nın kullanacağı özel eşyalar ve yiyecek-içecekler, Obama gelmeden önce otele yerleştirilecek.ABD Başkanı Obama, 6 Nisan Pazartesi sabahı önce Anıtkabir'i ziyaret edecek. Anıtkabir gidiş ve gelişinde her türlü tedbir alınacak. Vatandaşların yoğun olduğu bölgelerde sivil polisler bulundurulacak. Obama, daha sonra Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ü ziyaret edecek. TBMM'ye gidecek olan Obama, aynı gün Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile görüşecek.Obama'nın İstanbul'a gidişine kadar önlemler en üst derecede sürdürülecek. Obama'nın, Esenboğa'ya gidişi sırasında da geldiği gibi ikili güzergah ve ikiz araç uygulaması yapılacak. Talebe göre helikopter yine hazır bulundurulacak.Emniyet yetkilileri, ABD Başkanı'nı yaklaşık 4 bin polisin koruyacağını, Obama'nın gelişi, ziyaretleri ve gidişi sırasında alınacak önlemlerin vatandaşları mümkün olduğunca etkilememesine özen gösterileceğini söylediler.