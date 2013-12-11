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Dünya

Mandela'yı anma töreninde işaret dili anlatımı sahte miydi?

Nelson Mandela'yı anma töreninde, izleyiciler eş zamanlı olarak yapılan işaret dili çevirisinde kullanılan işaretlerin hiçbir anlam ifade etmediği yolunda şikayette bulundu

11 Aralık 2013 15:20

Güney Afrika'nın efsane lideri Nelson Mandela için dün düzenlenen anma törenindeki işaret dili çevirmeninin el ve kol hareketlerini 'uydurduğu' ortaya çıktı. Güney Afrika Sağırlar Federasyonu temsilcisi Francois Deysal, anlatımı yapan görevlinin rastgele ve dünyanın hiçbir yerinde hiç bir sağır topluluğu için bir şey ifade etmeyen işaretler kullandığını savundu.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, FNB stadyumundaki töreni ve eşzamanlı olarak yapılan işaret dili anlatımını izleyen pek çok duyma engelli kişi, kullanılan işaretlerin hiçbir anlam ifade etmediği yolunda şikayette bulundu. İzleyiciler, anlatımı yapan kişinin standart işaretler kullanmadığını, hatta bunlardan pek çoğunun hiçbir anlam ifade etmediğini söyledi.

Güney Afrika meclisindeki ilk işitme engelli kadın vekil olan Wilma Newhoudt-Druchen dün çevirmeni Obama’nın yanında görünce Twitter hesabından “Bu, o! İşaret dilini bilmiyor. Lütfen onu oradan alın” çağrısı yaptı.

Dünya Sağırlar Federasyonu Genç Sağırlar Grubu'nun lideri Güney Afrikalı Braam Jordaan da söz konusu kişinin kendi işaret dilini yarattığını söyledi.

ANC, söz konusu anlatımcıyı daha önce başka etkinliklerde de görevlendirip görevlendirmedikleri konusunda açıklama yapmadı.

AP haber ajansı, Güney Afrika hükümetinin bir açıklama hazırlığında olduğunu duyurdu.

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