-OBAMA'YA TASARI BASKISI WASHINGTON (A.A) - 03.06.2011 - ABD Temsilciler Meclisi, ABD Başkanı Barack Obama'yı, Libya'ya ABD Kongresi'nin onayını almadan asker gönderdiği için eleştiren bir tasarıyı kabul etti. Temsilciler Meclisi Başkanı John Boehner tarafından sunulan ve 145'e karşı 268 oyla kabul edilen tasarıda Obama, Libya'da yaklaşık 3 aydır devam eden operasyon için "zorunlu bir gerekçe" sunmamakla eleştiriliyor. Obama'dan, Libya'daki misyonun boyutları, hedefleri ve bedelleri gibi ayrıntılar hakkında 14 gün içinde Kongre'ye bilgi vermesini isteyen tasarı, ayrıca ABD kara birliklerinin, Amerikalı personelin kurtarılması operasyonları haricinde Libya'ya konuşlanmasını yasaklıyor. Tasarı bağlayıcı değil ve sadece bir görüşün ifade edilmesi anlamını taşıyor. Ancak tasarının, Obama'nın Libya'ya asker göndermeden önce Kongre'ye yeteri kadar danışmadığı ve Irak ve Afganistan'dan sonra üçüncü bir savaşa girildiği yönünde her iki parti içinde duyulan rahatsızlığı yansıtması ve Libya'daki operasyon konusunda Obama üzerindeki siyasi baskıyı artırması bakımından önem taşıdığı yorumları yapılıyor. Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Josh Earnest ise yaptığı açıklamada, Obama'nın gerek Libya'daki operasyon öncesinde, gerek de operasyon devam ederken Kongre'deki liderlerle sürekli istişare ettiğini belirterek, bu tür tasarıları "gereksiz ve yardımcı olmayan" olarak niteledi.