Obama'ya suikast planlayanlar yakalandı

ABD’de başkanlık seçimine birkaç gün kala Cumhuriyetçi rakibi John McCain karşısında belirgin üstünlüğünü sürdüren Demokratik Parti’nin adayı siyahi Senatör Barack Obama’ya yönelik suikast hazırlığı ortaya çıkarıldı. Obama’ya suikast planlayan 2 kişi Tennessee eyaletinde tutuklandıABD Alkol, Tütün, Ateşli Silahlar ve Patlayıcılar Bürosu Nashville Bölge Sorumlusu Jim Cavanaugh, yaptığı açıklamada, araçlarında çok sayıda silah bulunduktan sonra tutuklanan 2 ırkçı beyazın ayrıca, Tennessee eyaletinde çoğunluğunu Afrika kökenli Amerikalıların oluşturduğu bir okulda 102 siyahı öldürmeyi planladıklarını söyledi.Cavanaugh, Daniel Cowart (20) ve Paul Schlesselman (18) adlı zanlıların toplu katliamdan sonra son hedef olarak Obama’yı öldürmeyi planladıklarını kaydetti. Yetkililerin ifadesine göre, yakalanan iki kişi verdikleri ifadelerde saldırılar sırasında ölmeye de hazır olduklarını söyledi.Bundan 1 ay önce internet ortamında tanışan zanlıların, birlikte hareket ederek 88 siyahı öldürmeyi, 14 siyahın da kafasını kesmeyi planladığı belirtiliyor. ‘88’ ve ‘14’ rakamlarının, beyazların üstünlüğünü savunan ırkçılar arasında sembolik bir anlam taşıdığı yorumları yapılıyor.Bu kadar çok sayıda insanı öldürme planlarını gerçekleştirmek için paraya ihtiyacı olan zanlıların, evlere ve silah dükkanlarına girip hırsızlık yapmayı planladığı da kaydedildi.Mahkemeye sunulan belgelerde sanıkların beyaz smokin ve silindir şapka giyerek, araçlarını Barack Obama'nın üzerine son sürat sürmeyi ve bu sırada kendisine ön camdan ateş etmeyi planladıkları görülüyor.Bir yetkili sanıkların evlerinde yapılan aramalarda bir tüfek üç de tabanca bulunduğunu açıkladı. Mahkemeye çıkarılan zanlılar, Demokrat aday Obama’ya suikast girişiminde bulunmakla suçlandılar.Bu arada McCain, seçime birkaç gün kala anketlerde Obama’nın çok gerisinde görünmesine rağmen bu hafta içinde bu farkı kapatacağını iddia etti.NBC televizyonuna konuşan McCain, “Anketler, istikrarlı bir şekilde bizi, bulunduğumuz yerin çok gerisinde gösteriyor. Halbuki iyi gidiyoruz. Farkı geçen hafta biraz kapattık” dedi.McCain’in iyimser yorumlarına karşın, onu destekleyen önde gelen bazı Cumhuriyetçiler, umutlarını giderek kaybediyor.Cumhuriyetçi Başkan George W. Bush’un 2000 ve 2004 seçim zaferlerinin mimarı olarak tanınan eski danışmanı Karl Rove, FoxNews televizyonuna yaptığı açıklamada, McCain’in akıntıya karşı kürek çektiğini ve bundan sonra işinin çok zor olduğunu söyledi. McCain gibi Arizona Senatörü olan Cumhuriyetçi Jon Kyl da, “Maalesef sanırım John McCain, başkanlığa aday olup kazanamayan Arizonalılar listesine eklenebilir” dedi.ABD’deki son anketlerin ortalamalarını veren RealClearPolitics kuruluşu, 11 kamuoyu araştırmasına göre halen Obama’nın 7.6 puan farkla McCain’in önünde gittiğini belirtti. Çok rahat bir görüntü çizen Demokrat Obama, Denver’de 100 bin kişilik dev bir kalabalığa hitap ettiği mitingte, “Sekiz yıldır Bush-McCain felsefesinden çok çektik. Bunun dört yıl daha sürmesine izin vermeyeceğiz” dedi.