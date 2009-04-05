Obama’ya suikast planı!

Dikkat! Obama geliyor



Polis kuş uçurtmuyor



Toplantılara akredite miydiler?

Gazeteciler mercek altında

Habertürk gazetesinde yer alan habere göre; Türk polisi ve CIA’nın ortaya çıkardığı plana göre, El Cezire TV kimlikleri basan 4 kişi, Çırağan’daki Medeniyetler İttifakı toplantısında gazetecilerin arasına karışacaktı. Obama çıkınca da bıçak atıp öldürecekti.ABD Başkanı Barack Obama’ya suikast düzenlemeyi planlayan bir kişi yakalandı. Obama’ya bıçak fırlatacağını itiraf eden Suriye asıllı M.G., yapacağı eylemi ayrıntılarıyla anlattı Suikast İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı istihbari çalışmalar sonucu ortaya çıkarıldı ABD Başkanı Obama’nın ziyareti çerçevesinde olağanüstü güvenlik önlemleri alan ve İstanbul’da kuş uçurtmayan polis cuma günü Suriye asıllı M.G’yi gözaltına aldı. Zanlı, çapraz sorguda suikast planının itiraf edince soruşturma genişletildi. Üzerinden merkezi Katar’da bulunan dünyaca ünlü TV kanalı El Cezire’ye ait kimlik kartı çıkan zanlı, ifadesine göre gazetecilerin arasında karışacak konuşma yapan Obama’ya bıçak atarak suikastı gerçekleştirecekti.Zanlı başarılı olamaması halinde kendisiyle birlikte hareket eden üç kişinin içeriye girmeye çalışacağını anlattı. Polis şimdi bu kişilerin kimliklerini ve olaydaki rolünü araştırıyor. Ayrıca hem suikastı itiraf eden M.G hem de aranan üç kişinin toplantılara akredite olup olmadığı sorgulanıyor.İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şubesi ile CIA ekipleri ortak çalışma yaparak toplantıya katılacak tüm gazetecileri mercek altına aldı.