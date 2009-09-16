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Dünya

'Obama'ya sarfedilen sözler ırkçı temelli'

Eski ABD Başkanı Jimmy Carter, Obama'nın sağlık reformu ve harcama planlarıyla ilgili eleştirilerin ırkçı temelli olduğunu söyledi.

16 Eylül 2009 03:00

Eski ABD Başkanı Jimmy Carter, şimdiki ABD Başkanı Barack Obama'nın sağlık reformu ve harcama planlarına karşı sarf edilen öfkeli sözlerin ırkçı bir temeli olduğunu söyledi.

Jimmy Carter, Atlanta'da yaptığı açıklamada, Obama'nın konuşması sırasında 'yalancı' diye bağıran Kongre üyesi Joe Wilson'ın tepkisiyle ilgili yorumunda, ABD'deki çoğu kişide Afrika kökenli bir Amerikalının başkan olmaması gerektiği duygusunun bulunduğunu belirtti.

Bu tip şeylerin sağlıkla ilgili ulusal bir program tartışmasının olağan sonuçları olmadığını, daha derinlikli olduğunu söyleyen Carter, dünyanın diğer yerlerindeki devlet başkanlarında olduğu gibi Obama'ya da saygılı davranılması gerektiğini kaydetti.

Carter'ın yorumuna tepki

Bu arada, Joe Wilson'ın oğlu Alan Wilson bir açıklama yaparak, Carter'ın yorumuna tepki gösterdi ve babasının ırkçı olmadığını söyledi.

Obama, salı günü ABD Kongresinde sağlık reformuyla ilgili konuşmasında 'Bazıları bizim sağlık sistemi reformu için çabalarımızın kaçak göçmenlere yarayacağını söylüyor. Bu yanlış' demişti. O sırada Cumhuriyetçi Senatör Wilson da Obama'ya "yalancı" diye bağırmıştı.

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