Obama'ya 'Nobel', Erdoğan'a 'Noel'

Başakan Recep Tayyip Erdoğan, 1995 yılından beri verilen Noel Baba Barış Ödülü'ne aday gösterildi.



29 Aralık'ta yapılacak oylamada Başbakan Erdoğan ödülü almaya hak kazanır ve törene katılırsa, Ergenekon soruşturması kapsamında gözaltına alınıp 11 ay tutuklu kaldıktan sonra tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edilen Noel Baba Barış Konseyi Başkanı Muammer Karabulut'un elinden ödülünü alacak.



Noel Baba Barış Konseyi, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ı Noel Baba Barış Ödülü'ne aday gösterdi. Erdoğan, konseyin ABD'li üyesi tarafından Türkiye- Ermenistan ilişkilerinin geliştirilmesinde oynadığı rol nedeniyle aday gösterilirken, 29 Aralık 2009 tarihinde Antalya'da yapılacak oylamada dünyanın 31 farklı ülkesinden gelen üyeler oylamaya katılacak.



Adaylar arasında 9'uncu Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, Venezuela Devlet Başkanı Hugo Chavez, TEMA Vakfı Onursal Başkanı Hayrettin Karaca gibi isimler yer alırken, Türkiye'den oylamaya 100 üye katılacak. Oylama sonunda Başbakan Erdoğan ödülün sahibi olur ve 31 Aralık 2010 tarihinde yapılacak törene katılırsa, Ergenekon soruşturmasında 11 ay tutuklu kaldıktan sonra tahliye edilen, ardından ‘Oyunun Adı Kontra Ergenekon’ adıyla kitap yazan Konsey Başkanı Muammer Karabulut'un elinden ödülünü alacak.



Başbakan Erdoğan'ın Noel Baba Barış Ödülü'ne aday gösterilmesini değerlendiren Karabulut, başkanlığını yaptığı konseyin tarafsız bir tavır gösterdiğini söyledi. Erdoğan'ın adaylığı nedeniyle rahatsızlık duymadığını dile getiren Karabulut, “Çok acı şeyler yaşamış, haksız şeylerle suçlanmış olabilirim. Fakat bağlı bulunduğum konseyi siyasete ve dine karıştırmadım. Bugün Erdoğan barış ödülüne aday gösterilen bir isimdir. Bu konseyde benim de bir oyum var. Ama bu oyu kesinlikle önyargılarla kullanmayacağım” dedi.



Karabulut, “Böyle bir oylama sonucu çıkarsa o ödülü kendisine takdim ederim. Burada nasıl bir hava yaşanır kestiremiyorum, ama biz o platformda tarafsız davranmak zorundayız. Bir üyemiz kendisini aday göstermiştir, buna da kimsenin itirazı olamaz. Aynı şekilde ödülü kazanması da bizi rahatsız etmez. Bu nedenle herhangi bir olumsuz tavır almam söz konusu olamaz” diye konuştu.