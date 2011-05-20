-OBAMA'YA NETANYAHU'DAN CEVAP TEL AVİV (A.A) - 19.05.2011 - ABD Başkanı Barack Obama'nın Ortadoğu Politikası konusundaki önemli konuşmasıyla ilgili görüşünü açıklayan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ülkesinin Filistinlilerle bir barış anlaşması çerçevesinde 1967'deki sınırlarına geri çekilmesinin söz konusu olmayacağını vurguladı. İsrail Başbakanlığından yapılan açıklamaya göre Netanyahu, Obama'nın barış sürecine olan bağlılığını takdir etmekle birlikte 2004'te İsrail'e verilen taahhütlere bağlılığını dile getirmesini de beklediğini ifada etti. Eski Cumhurbaşkanı George W. Bush tarafından verilen taahhütlerde İsrail'in 1967 sınırlarına çekilmesinin istenmeyeceği ve Batı Şeria'daki büyük yerleşim bloklarının İsrail'in elinde kalacağı belirtiliyordu. Açıklamaya göre Netanyahu, ''İsrail, barışın kalıcı olabilmesi için Filistin devletinin kuruluşunun İsrail'in yaşama şansının ortadan kalkması pahasına gerçekleştirilemeyeceği görüşündedir'' değerlendirmesinde bulundu ve sadece ABD'nin değil, Filistinliler'in de İsrail'i Yahudi halkının ulus-devleti olarak kabul etmeleri gerektiğini vurguladı. İsrail Başbakanı ayrıca Başkan Bush'un verdiği taahhütlerin, Filistinli mültecilerin İsrail tarafından değil, Filistin devleti tarafından kabul edileceğine açık vurgu yaparak İsrail'in Yahudi karakterinin güçlendirileceği anlamını içerdiğini kaydetti. -FİLİSTİN YÖNETİMİ OLAĞANÜSTÜ TOPLANTIDA- Öte yandan, Filistin Yönetimi Devlet Başkanı Mahmud Abbas da Obama'nın konuşması değerlendirmek ve Arap liderlerle konsültasyonlarda bulunmak amacıyla Filistin liderliğini olağanüstü toplantıya çağırdı. Filistin resmi WAFA ajansının haberine göre, Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) yetkililerinden Saib Erekat da, Abbas'ın uluslararası anlaşmalar uyarınca Filistinlileri girmiş oldukları tüm yükümlülüklere, özellikle de barış için Yol Haritası ve 2002 yılında Arap ülkelerince ortaya konan barış girişimine bağlı kalmayı sürdüreceğini söyledi. Sözcü, Filistin Yönetiminin ''barış sürecine hak ettiği şansı vermesi için İsrail'in de üstlenmiş olduğu yükümlülükleri yerine getirmesi gerektiğini'' dile getirdi. ''Cumhurbaşkanı Abbas, halkın kendi kaderini belirleme, özgür ve saygın biçimde yaşama haklarının ve inanç özgürlüğünün sağlanması konusunda Başkan Barack Obama tarafından yapılan açıklamayla ilgili olarak takdirlerini ifade etmiştir'' diyen Erekat, ''Filistinliler işgalden kurtulmak için bu haklara tüm başka halklardan daha çok gereksinim duyuyorlar'' ifadelerine yer verdi. Abbas'ın sözcüsü Nebil Ebu Rudeyna da Başkan Obama'nın barış sürecini yeniden başlatma çabalarını memnunla karşıladıklarını, bu konudaki açıklamanın Filistin liderliğinin değerlendirmesinden sonra yapılacağını ifade etti. Ebu Rudeyna, İsrail'in Obama'ya bin 500 yeni konut planı inşaatına onay vererek derhal cevap verdiğini de söyledi. Hamas ise Obama'nın konuşmasından memnun kalmadı. Hamas'ın üst düzey yetkililerinden İzzet Rişk, Obama'nın konuşmasının, Amerika'nın Filistinliler'in hakları pahasına, İsrail işgalinden yana politikasının devam ettiğinin açık bir teyidi olduğunu vurguladı.