Obama'ya ilk 'Hayır' Bakan Yazıcıoğlu'ndan

Devlet Bakanı Said Yazıcıoğlu, Meclis’te Heybeliada Ruhban Okulu’nun açılmasını net şekilde dile getiren Obama’ya, “Onun söylemesi bir şeyi değiştirmez. Bu, bizim sorunumuz” dedi



ABD Başkanı Obama’nın TBMM’deki konuşmasını ve verdiği mesajları değerlendiren Diyanet İşleri Başkanlığı’ndan sorumlu Devlet Bakanı Said Yazıcıoğlu, Heybeliada Ruhban Okulu’nun açılmasını net bir şekilde dile getiren Obama’ya “Onun söylemesi bir şeyi değiştirmez” diyerek yanıt verdi. Başbakan Erdoğan da, “Şu anda böyle bir çalışmamız yok” dedi.



Batı ülkelerinin 11 Eylül saldırısı sonrasında yanlış teşhis koyduğunu ve İslam karşıtlığı yaratıldığını söyleyen Yazıcıoğlu, “Şimdi Almanya’da, ABD’de silahlı saldırılar yapılıyor. Yabancı insanlar öldürülüyor. Genel bir değerlendirme yapıp, bu ülkeler ve inançları suçlanabilir mi? Uçlar her yerde olabilir. Bunun tahlili iyi yapılmalıdır” dedi. Filistin-İsrail sorunu tam çözümlenmeden uluslararası terörün sonlandırılamayacağını ve barış sağlanmasının çok zor olduğunu bildiren Yazıcıoğlu, Obama’nın TBMM kürsüsünden verdiği mesajları şöyle değerlendirdi:



“Doğru, isabetli teşhis. Ancak, sonuçlarını uygulamada göreceğiz. Sıcak mesajlar veriyor ama takipçisi olacağız. ABD, İslam dünyasıyla olan bitenin gerçek nedenlerini araştırmaya yönelik iyi niyet göstermektedir. Afganistan’da, Irak’ta, Filistin’de bu şiddet neden kaynaklanmaktadır, sosyolojik olarak algılamaya başlıyor. Artık güçle halledilemeyeceğini anladı. Güçle halledilseydi şimdiye kadar hallederdi. Sağlıklı teşhis gerekiyor.”

Yazıcıoğlu, Obama’nın Heybeliada Ruhban Okulu’nun açılmasına ilişkin talebi konusunda da, “İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi bünyesindeki çözüm kabul görmüyor. Onun dışında da özel bir uygulama sıkıntı verir.



‘Bir formül bulunur’



Türkiye’de özel dini öğrenim müessesesi açılamıyor. Anayasa’ya aykırı. Türkiye hukuk devletidir. Yaptığınız işin, hukuk devleti içinde olması lazım. Orada bir sıkıntı var, gayret gösterilmesi lazım. Bir formül bulunur nihayetinde” diye konuştu.



Yazıcıoğlu, “Obama’nın Ruhban Okulu sorununu kürsüden net gündeme getirmesi ‘böyle bir düzenleme yapılacak’ beklentisi oluşturdu, ne diyorsunuz?” sorusuna, “Bu, zihinlerde öteden beri sorun olarak ortada duruyor. Onun söylemesi bir şeyi değiştirmez. Nihayet bu bizim bir sorunumuz” yanıtını verdi. Başbakan Erdoğan da, dün Obama’nın ifadelerinin hatırlatılması üzerine “Şu anda böyle bir çalışmamız yok” yanıtını verdi.