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Dünya

Obama'ya destek artıyor

ABD'de yapılan bir anket, Amerikalıların ABD Başkanı Barack Obama'ya verdiği desteğin arttığını ortaya koydu.

21 Aralık 2011 02:00

T24 - ABD'de yapılan bir anket, Amerikalıların ABD Başkanı Barack Obama'ya verdiği desteğin arttığını ortaya koydu.


CNN televizyonu ve ORC International tarafından düzenlenen ankete göre, halkın yüzde 49'u Başkan Obama'nın icraatlarını onaylıyor. Bu rakamın, geçen aya göre 5 puanlık artışa tekabül ettiği belirtiliyor. 


Ankete katılanların yüzde 48'i ise, Obama'nın icraatlarını onaylamadıklarını ifade ederken, bu rakam da geçen ayki oranın 6 puan altında. Obama'ya yüzde 49 oranındaki bu desteğin, El Kaide lideri Usame Bin Ladin'in öldürülmesi sonrasına denk gelen Mayıs ayındaki yüzde 54'lük orandan bu yana en yüksek rakamı oluşturduğu kaydediliyor. 


CNN'in o tarihten bu yana düzenlediği anketlerde Obama'ya verilen destek oranı, yüzde 40'ların ortalarında geziniyordu.


Anketten, Cumhuriyetçilere yönelik desteğin ise azaldığı sonucu çıktı. Buna göre, Cumhuriyetçiler için olumlu yönde görüş bildirenlerin oranı, Haziran'dan bu yana 6 puan gerileyerek, yüzde 43'e düştü. Demokratlara destek oranı ise, yüzde 55'te sabit kaldı. Ankete göre, Cumhuriyetçi Kongre üyelerine duyulan güvende de azalma var.
 

Ankete görüş bildirenlerin yüzde 50'si, ABD Başkanı Obama'ya Kongre'deki Cumhuriyetçilerden daha fazla güvendiklerini ifade ederken, aksi görüş bildirenlerin oranı ise yüzde 31 oldu. Bu alanda Obama ile Cumhuriyetçi Kongre üyeleri arasındaki fark, Mart'ta yapılan ankette yüzde 44'e karşı yüzde 39'du. Anket, halkın Kongre'ye bakışı konusunda da olumsuz bir tablo çiziyor. Buna göre, ankete katılanların sadece yüzde 16'sı Kongre'nin icraatlarını onayladıklarını belirtirken, yüzde 83'ü ise Kongre üyelerinin icraatlarını onaylamadıklarını kaydetti.


Obama'nın kişisel popülaritesini de koruduğunu gösteren anket, halkın dörtte üçünün Obama'ya karşı kişisel anlamda olumlu hisler beslediğini ortaya koydu.


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