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Çevre

Obama'ya 'çevre' çağrısı

Almanya, Obama'yı "İklim değişikliğine karşı Avrupa ile yakın çalışma yapmaya" davet etti.

07 Kasım 2008 02:00

Almanya Dışişleri Bakanı Frank-Walter Steinmeier, ABD Başkanlığına seçilen Barack Obama'ya, ''iklim değişikliğiyle mücadelede Avrupa ile yakın çalışma içerisinde olması'' çağrısı yaptı.

Steinmeier, bugün başlayan ''İklim Değişikliği: Güvenlik İçin Bir Tehdit'' başlıklı konferansın açış konuşmasında, dünyanın yeni bir ''yeşil anlaşmaya'' ihtiyacının olduğunu söyledi.Steinmeier, küresel ısınmanın uluslararası düzeyde kamplaşmanın nedenlerinden biri olabileceğini ve barışa karşı bir tehdit oluşturduğunu vurguladı.

Almanya uzun bir süredir, ABD'de Başkan George Bush yönetimini, sera etkisi yaratan gazların salımının azaltılması çabalarına katılmamakla eleştiriyor.Steinmeier konuşmasında, Obama'yı, ''iklim değişikliği sorunuyla uğraşılması konusunda içten bulduğunu'' belirtti. Steinmeier, ''Obama, ABD'nin bu konudaki küresel sorumluluklarının tamamen farkında'' dedi.

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