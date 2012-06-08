Obama'ya 'başkanlık için bilgi sızdırdı' suçlaması

ABD’de son haftalarda gazetelerde Başkan Obama dönemindeki terörle mücadele operasyonlarının detaylarının yer almasıyla Temsilciler Meclisi ve Senato soruşturma istedi. Cumhuriyetçi Parti Obama’yı suçladı

Milliyet'in haberine göre, ABD’nin saygın gazetelerinde son haftalarda ülkenin insansız hava araçları ve siber ortamda düzenlediği saldırılar hakkında yer alan “gizli” bilgiler, ikinci dönem için yarışan Başkan Barack Obama’yı zora soktu, ülkede tartışma başlattı.

Önce Obama’nın insansız hava araçlarıyla vurulacak El Kaide hedeflerini kendisinin belirlediği, operasyonlara nasıl karar verildiği ve hatta ölülerin nasıl sayıldığına dair haberler Amerikan basınında geniş yer buldu. Daha sonra ülkenin saygın gazetelerinden New York Times, İran’ın nükleer sistemini hedef alan bir siber saldırının Obama yönetimi tarafından düzenlendiğini, karar aşamasını ve düzeneği en ince ayrıntılarına kadar anlatarak açıkladı. Haberlerin tüm dünyada yankı uyandırmasının ardından ABD karıştı.

Cumhuriyetçiler: Sızdırma bilinçli

Cumhuriyetçiler, Demokrat Partili Başkan Obama’nın bilgileri bilinçli şekilde sızdırdığını, amacının başkanlık kampanyasında kendisini “güçlü” göstermek olduğunu iddia etti. Obama’nın 2008’deki rakibi Arizona eyaleti senatörü Cumhuriyetçi Partili John McCain, bilgilerin Obama’nın ulusal güvenlik alanındaki başarılarını seçimler öncesinde gözler önüne sermek için direkt yönetim tarafından sızdırıldığını iddia etti ve sızıntı hakkında soruşturulma başlatılmasını talep etti.

Çarşamba günü de Temsilciler Meclisi ve Senato’daki istihbarat komitelerinin hem Cumhuriyetçi hem de Demokrat liderleri, bir bildiri yayınlayarak yönetimi sızıntıları, “tam, adil ve yansız bir şekilde soruşturmasını” talep ettiler.

Bildiride, bu sızıntıların Amerikalıların hayatını tehlikeye attığı, işleri zorlaştırdığı, ortakların güvenini sarstığını ve ulusal güvenliğe onarılamaz zararlar verdiği” vurgulandı. Demokrat Parti içerisinden de nasıl olup da bu kadar ciddi derecede sızıntılar yaşandığına dair sesler yükseldi.



Tüm bu gelişmelerin ardından Beyaz Saray sessizliğini bozdu. Beyaz Saray sözcüsü Jay Carney, “Yönetimin gizli bilgileri siyasi kazanım için bilinçli sızdırdığını söylemek sorumsuzluktur” diyerek iddiaları reddetti. Ulusal Güvenlik Konseyi sözcüsü Tommy Vietor, yönetimin son yıllarda terörle mücadele konusunda bazı bilgileri bilinçli olarak kamuoyu ile paylaştıklarını ama bunların arasında asla gizli bilgiler olmadığını söyledi.