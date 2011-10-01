-Obama: Pakistan-Hakkani bağlantısı kesin değil WASHINGTON (A.A) - 30.09.2011 - ABD Başkanı Barack Obama, Pakistan ve Hakkani örgütü arasındaki bağlantının henüz kesinlik kazanmadığını söyledi. Obama, katıldığı bir radyo programında, Pakistan ve Hakkani örgütü arasında herhangi bir bağlantı bulunduğuna dair ellerine ulaşan istihbaratın kesin olmadığını belirterek, söz konusu bağlantı aktif de pasif de olsa, Pakistan'ın bu sorunun çözümüyle ilgili adım atması gerektiğini kaydetti. Görevini bugün devreden ABD Genelkurmay Başkanı Oramiral Mike Mullen'ın Hakkani örgütünün Pakistan istihbarat teşkilatının bir kolu olduğuna dair iddialarını da değerlendiren Obama, Mullen'ın açıklamasının, Pakistan'ın Hakkani için ''güvenli sığınaklar'' barındırmasının yarattığı ''hayal kırıklığını'' ifade ettiğini söyledi. Pakistan'ın ABD'yle El Kaide'yi izleme konusunda önemli bir işbirliği sergilediğini de belirten Obama, militanlar konusunda İslamabad'la çalışmaya devam edeceklerini kaydetti. Obama, ''Kuşkusuz Pakistan'la ilişkilerimiz olması gereken düzeyde değil. Pakistan'ı, aşırılık yanlılarının faaliyetlerini engellemenin sadece bize değil kendisine de yarar sağlayacağı konusunda ikna etmeye çalışmaya devam edeceğiz'' diye konuştu.